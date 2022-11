Voorafgaand aan de Grand Prix van Abu Dhabi werd bekend dat er in 2023 geen plaats meer is voor Mick Schumacher bij het Formule 1-team van Haas. Schumacher wordt volgend jaar vervanger door landgenoot Nico Hülkenberg. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher stelde eerder dat jonge coureurs weinig tijd krijgen om op te groeien in de Formule 1. Haas-teambaas Guenther Steiner is het daarmee eens. “Ik denk dat hij gelijk heeft. In het racen is twee jaar een aardige periode, maar er zit niets voor. Je komt van F2 naar F1, testen kan niet. Dus ik ben het wel met hem eens. Zoals je kunt zien hebben wij gekozen voor een coureur die drie jaar niet full-time in een auto heeft gereden. De jonge coureurs kun je niet echt evalueren of je neemt een groot risico zoals McLaren met Piastri. Niemand weet hoe goed hij zal zijn in een F1-wagen. Het hoort erbij, ik zou het niet een probleem willen noemen. Maar het is wel een risico om een rookie in de auto te zetten.”

Steiner denkt dat hij en het team alles gedaan hebben voor Schumacher. “Ik denk dat we het wat dat betreft goed gedaan hebben. We behandelen elke coureur zo goed mogelijk, maar soms was het niet goed genoeg. Daar sta ik volledig achter. Het was niet dat hij niet presteerde. Hij had soms problemen, maar we waren niet goed genoeg om het te fixen. We hebben hem altijd het beste gegeven, de coureurs zijn altijd gelijk behandeld.”

Op de vraag of Steiner wel een rookie van het kaliber van Charles Leclerc of George Russell zou nemen, antwoordde hij: “We weten allemaal hoe goed George en Charles zijn, of [Lando] Norris. Maar als je vandaag de dag een rookie neemt, die nog niet in een F1-wagen heeft gezeten, weet je het nooit. Je neemt dus altijd een risico met een rookie, dat is wat ik wil zeggen. Natuurlijk zou ik, als er zo’n goede rookie is, voor die rookie gaan. Maar ik weet het niet. Ze hebben allemaal een risico genomen en het bleek de goede keuze.”