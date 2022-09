Steiner geeft Schumacher '50 procent' kans op nieuwe Haas F1-deal

Met nog zes races te gaan in 2022 is Haas F1 Team een van de weinige renstallen die nog invulling moeten geven aan een van hun zitjes voor 2023. Kevin Magnussen werd eerder dit jaar met een meerjarige overeenkomst terug aan boord gehaald en is dus zeker van zijn plek voor volgend jaar, maar dat kan niet gezegd worden van teamgenoot Mick Schumacher. De Duitser begon moeizaam aan zijn tweede seizoen in de Formule 1, maar halverwege het seizoen leek hij eindelijk zijn draai te hebben gevonden. Dat is vooralsnog echter niet genoeg gebleken om teambaas Guenther Steiner te overtuigen dat hij een langer verblijf bij het team verdient.

Hoe staat Haas er eigenlijk voor met de beslissing over het tweede zitje voor 2023? "Er is nog geen besluit genomen", zegt Steiner in gesprek met RTL Deutschland. Dat betekent dat Schumacher nog altijd meedingt naar een zitje bij de Amerikaanse renstal. De kans dat de Duitser volgend jaar weer de teamgenoot van Magnussen is, schat Steiner op '50 procent'. Op een snel besluit over de invulling van het zitje hoeft Schumacher echter niet te rekenen. "Je zet jezelf dan onder druk en dat hebben we niet nodig, dan speel je alleen tegen jezelf", beredeneert Steiner. "Er staat absoluut geen tijdsdruk op. Voor alle anderen geldt dat wel, maar voor ons niet en dat is een voordeel dat we onszelf niet moeten afnemen."

Schumacher is niet de enige coureur die bij Haas F1 Team op de lijst staat voor 2023. Dat geldt volgens Steiner ook voor Nico Hülkenberg. "Nico staat op onze lijst, al geldt dat voor de meeste coureurs met een superlicentie", geeft de flamboyante Italiaan toe. Hij ziet tevens enkele grote voordelen aan het aantrekken van een ervaren coureur als Hülkenberg ten opzichte van een jong talent als Schumacher. "Iemand als Nico neemt ervaring met zich mee, terwijl je meestal meer risico's neemt met een jonge coureur doordat je niet weet hoe ver ze kunnen gaan."