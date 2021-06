Steiner verklaart ludiek Mazespin-cadeau: “Geen verkeerde jongen”

In de ochtend voor de Grand Prix van Stiermarken moest Mazepin op het matje komen bij zijn teambaas, maar deze keer was het met goede bedoelingen. De Italiaanse teambaas had een spinner voor zijn pupil, wijzend op de vele spins die de Russische rijder aan het begin van dit seizoen meemaakte. Na het overdragen van het cadeau, grapte Steiner: “Dit is het Mazespin-spelletje. Je kunt beter hiermee spinnen dan met de auto!”

Mazepin kon het gebbetje wel waarderen en Steiner zei niets anders te verwachten van de coureur, die al maanden flink ter discussie staat. “Hij voelde zich gewoon comfortabel”, verklaarde Steiner. “Hij was blij, er bestaat ook gewoon een blije Nikita Mazepin. Het is helemaal geen verkeerde jongen, het is niet een boze, chagrijnige jongen. Hij heeft humor, weet je.”

Haas bracht de video van de uitreiking van het cadeau bewust naar buiten om een andere kant van Mazepin te tonen. “Het moest grappig zijn, we kunnen ook plezier hebben”, aldus Steiner. “Het lijkt erop dat het over Nikita altijd maar negatief moet zijn, maar het kan ook gewoon goed en leuk zijn. We proberen het in ons voordeel te gebruiken en de pessimisten een weerwoord te geven.”

Wat betreft de prestaties op de baan denkt Steiner dat het nog enige tijd gaat duren voordat Mazepin en teamgenoot Schumacher zich kunnen mengen in de strijd met andere teams. “Ik denk dat het dit jaar niet gaat lukken”, stelt de voorman van de hekkensluiter. “De blauwe vlaggen zijn killing voor de banden, we zitten in een lastige positie met andere auto’s om ons heen en we kunnen nooit echt presteren. Hopelijk kan het volgend jaar veranderen, dat is in ieder geval wel het doel.”