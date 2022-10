Steiner: “Percentage voor kleine budgetovertreding moet omlaag”

De FIA meldde eerder deze maand dat Red Bull Racing vorig jaar het budgetplafond van 145 miljoen Amerikaanse dollar heeft overschreden. Daar werd wel aan toegevoegd dat het om een ‘minor breach’ - binnen vijf procent (wat neerkomt op 7,2 miljoen Amerikaanse dollar) van het budgetplafond - ging. Een dergelijke overtreding wordt minder zwaar bestraft dan een overschrijding van méér dan vijf procent.

De straffen voor het overtreden van de uitgavenlimiet zijn echter niet strikt vastgelegd in de reglementen, wat nu voor onduidelijkheid zorgt. Red Bull, dat volgens haar eigen interpretatie van de reglementen onder het budgetplafond is gebleven, heeft inmiddels een strafvoorstel van de FIA ontvangen. Haas-teamchef Guenther Steiner heeft geen idee welke sanctie het team van Max Verstappen en Sergio Perez te wachten staat, maar vindt wel dat de regels duidelijker moeten worden. Ook is hij van mening dat het percentage dat als kleine overtreding wordt gezien lager moet worden dan vijf procent.

“Als ik er nu over nadenk, dan zou het naar mijn mening lager moeten zijn. Ik noem het nu een budgetplafond van 140 miljoen dollar, waarbij vijf procent neerkomt op 7 miljoen”, aldus Steiner. Hij vindt een dergelijke marge te ruim. “Ik denk dat we dat moeten heroverwegen als het volgende Concorde Agreement wordt opgesteld. Dit is nu de eerste keer dat we het meemaken. Als de regels duidelijker waren geweest, dan hadden we nu niet hoeven speculeren over wat er gedaan gaat worden.”

Steiner vindt het wel nog steeds een goede zaak dat er een budgetplafond is geïntroduceerd. “Nu moeten we het simpelweg nog verbeteren, dat heeft tijd nodig”, vervolgt de Haas-teamchef. “Er zijn veel zaken die we misschien moeten verbeteren. Niet veranderen, maar verbeteren. Al bevat verbetering ook verandering, uiteraard.”

Video: Meer over het budgetplafond in de F1-update