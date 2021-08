Steiner klaar met “te veel en te zware” crashes van Haas F1-rijders

Tijdens de derde vrije training in Hongarije was het dus opnieuw raak. Mick Schumacher crashte hard in bocht 11, waarmee hij de linkerflank van zijn bolide fors beschadigde. De schade was zo groot dat de Duitser voor de tweede keer dit seizoen niet deel kon nemen aan de kwalificatie. Eerder overkwam hem dat in Monaco, toen hij ook crashte in de derde training. Daarnaast kende Schumacher ook in Frankrijk geen vlekkeloze kwalificatie. Hij crashte toen in het eerste deel van de kwalificatie, waardoor hij niet in actie kon komen tijdens Q2.

Vanaf dit jaar werken de teams bovendien verplicht met een budgetplafond. Hoewel Haas F1 Team daar in principe onder blijft, bereikt het team inmiddels wel het punt dat het aantal incidenten drastisch omlaag moet vanwege de financiële impact. “In de laatste vijf races heeft Mick een paar grote klappen gemaakt. Het kan een keer gebeuren dat je spint. Maar deze incidenten zijn vrij zwaar. Het kost veel geld en er is geen reden voor”, vertelde teambaas Steiner. “Daar moeten we dus aan werken en beter in worden. Het budget is natuurlijk het budget en daar moet je je aan houden. Je hebt altijd wel ideeën hoe je daar omheen kunt als je dit soort ongelukken hebt. Op dit moment voelen we dat natuurlijk wel, maar we kunnen het nog aan. Maar binnenkort komen we in een positie dat we nieuwe manieren moeten vinden om dit te overwinnen. Want de crashes gebeuren nu te vaak en zijn te zwaar.”

Balans vinden tussen risico's en kansen

In de openingsfase van het seizoen wist Schumacher de foutenlast te drukken, maar ging teamgenoot Nikita Mazepin juist regelmatig in de fout. De Rus lijkt inmiddels in rustiger vaarwater te zijn beland en daarvoor krijgt hij complimenten van Steiner. “We maken te veel fouten, dat is het probleem - eigenlijk moet ik ter verdediging van Nikita geen meervoud gebruiken, want in de laatste races heeft hij zich goed gedragen. Hij heeft het goed gedaan. Hij heeft geen schade gereden of iets dergelijks. Mick heeft in de laatste races was incidenten gehad en op dat vlak moeten we beter worden.”

Het probleem zit hem volgens Steiner in het vinden van de juiste balans tussen de risico’s en de beloning bij het zoeken naar meer snelheid. Vooral in vrije trainingen kan dat volgens de markante Italiaan beter. “Wij moeten plannen maken hoe we ons geld uitgeven. We weten precies wat we spenderen aan onderdelen enzovoorts. Maar met de coureurs is het vooral dat we nog een keer het grotere plaatje uitleggen, dat je soms risico’s moet nemen maar dat je dat doet als er een kans ligt”, legt Steiner uit. “Als er geen kans is, dan neem ik zelf nooit risico omdat je niets kan winnen. Op dit moment weten we dat er niet veel te winnen valt, vooral niet in VT3. We moeten in de derde training dus geen risico nemen.”