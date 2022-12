Na het Formule 1-seizoen van 2020 eindigde het avontuur bij Haas voor zowel Romain Grosjean als voor Kevin Magnussen. In 2021 stonden er twee rookies op de grid bij het Amerikaanse team. Dit waren toenmalig Formule 2-kampioen Mick Schumacher en Nikita Mazepin. De Rus stond al bekend om zijn agressieve rijstijl en haalde in zijn debuutjaar in de F1 ook regelmatig rare fratsen uit. Haas eindigde vorig jaar als laatste in het constructeurskampioenschap. Dit kwam vooral omdat de auto niet meer doorontwikkeld gezet vanwege financiële moeilijkheden en alles op dit jaar werd gegokt.

In 2022 ontsloeg Haas Mazepin vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Magnussen werd teruggehaald als vervanger en liet meteen een betere indruk achter. Steiner heeft echter geen spijt van het inzetten van twee rookies in 2021. “Nee, absoluut niet”, zegt Steiner tegen Speedcafe. "Omdat we twee jaar geleden in een andere positie zaten, en momenteel zitten we weer in een andere situatie. Ik denk dat onze positie in de Formule 1 nu een stuk beter is dan twee jaar geleden, toen we oplossingen moesten vinden met hoe we door konden gaan.”

Inmiddels is het avontuur bij Haas van Schumacher ook voorbij. De Duitser crashte afgelopen jaar meerdere malen en wordt volgend jaar vervangen door landgenoot Nico Hülkenberg. Toch zijn de ongelukken volgens Steiner niet de hoofdreden om niet met Schumacher door te gaan. “Het hoort erbij, maar je kan niet simpelweg zeggen: ‘oh, hij is gecrasht.’ Het was natuurlijk niet goed en ik wil het nu niet goedpraten, maar je zou je kunnen afvragen hoeveel invloed de positieve resultaten hebben gehad. Het is de balans die je moet vinden, en natuurlijk zijn de sterke finishes in Oostenrijk [zesde] en Silverstone [achtste] goed, dat waren zeer goede resultaten. Maar daarnaast had je de slechte dingen, de crashes. Het is dus een mix en niet, hoeveel het daar ook op lijkt, een gebeurtenis die dit veroorzaakt heeft. Het is een combinatie, en het belangrijkste is om vooruit te blijven kijken. We willen dit team opnieuw opbouwen.“