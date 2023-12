Steiner hoopt dat Leclerc Verstappen opvolgt als F1-kampioen

Dit jaar kreeg Max Verstappen amper weerstand van de concurrentie. De Nederlander was één met de Red Bull RB19 en slaagde erin om vele records te verbreken op weg naar zijn derde Formule 1-titel op rij. Hij won maar liefst negentien races en moest alleen twee keer teamgenoot Sergio Perez en één keer Carlos Sainz de zege gunnen in dit dominante seizoen. Toch waren er in de laatste races van het seizoen al tekenen dat de concurrentie het gat had gedicht, iets wat met name op de zaterdagen te zien was. In de races had Verstappen nog altijd de overhand, maar over één ronde in de kwalificatie konden Ferrari, Mercedes en McLaren wel een bedreiging vormen.

Voor Haas F1-teambaas Guenther Steiner reden genoeg om te geloven dat Verstappen het in 2024 niet zo makkelijk gaat krijgen. "Ik denk dat iemand volgend jaar Max en Red Bull zal uitdagen, ik denk wel dat dat in 2024 gaat gebeuren", zegt Steiner tegen Sky Sports. Maar wie moet dat dan gaan doen volgens de Haas-teambaas? "Ik hoop Charles [Leclerc], want dat betekent dan dat zij [bij Ferrari] een goed pakket hebben en wij tegelijkertijd dus ook een goed pakket hebben", lacht de Zuid-Tiroler, wetende dat zijn team meerdere onderdelen van Ferrari koopt en met een Ferrari-krachtbron rijdt. "We zijn wel een beetje egoïstisch", voegt hij met een knipoog toe.

Steiner besteedt in die discussie ook aandacht aan Lewis Hamilton, die volgend jaar aan zijn achttiende seizoen in de Formule 1 begint. De Brit jaagt op een achtste wereldtitel en tekende dit jaar voor twee seizoenen bij, waardoor hij tot en met 2025 vastligt bij Mercedes. Net als bij Fernando Alonso, die volgend jaar 43 wordt, gaat leeftijd wel al een rol spelen, maar volgens Steiner niet genoeg om voortijdig de Formule 1 af te zwaaien. "Ik denk niet dat Lewis gaat stoppen", geeft Steiner aan. "Fysiek gezien zou je niet denken dat hij 38 is en volgend jaar 39 wordt. Hij is heel fit."

Zelf hoopt Steiner dat het seizoen 2024 succesvoller wordt dan 2023. Zijn team eindigde als hekkensluiter in een moeilijk jaar. Een groot updatepakket in Austin hielp het team ook niet direct om de juiste richting te vinden, maar ondanks dat blijft Steiner wel hoopvol. "Alles is mogelijk. Iedereen staat er als business goed voor. Wij eindigden dit jaar op de laatste plaats, maar we kunnen volgend jaar net zo goed in de top van het middenveld staan."