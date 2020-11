Steiner erkent: “Twee rookies nemen brengt risico met zich mee”

Haas racet volgend jaar met een compleet nieuwe line-up in de Formule 1, aangezien er na het huidige seizoen afscheid wordt genomen van zowel Romain Grosjean als Kevin Magnussen. Naar verluidt vormen Mick Schumacher en Nikita Mazepin in 2021 het rijderspaar van het team, waarmee er voor twee coureurs zonder Grand Prix-ervaring zou worden gekozen. De 21-jarige Duitser en 'zoon van' zou er op voorspraak van Ferrari aan de slag kunnen gaan, terwijl de komst van de even oude Rus de renstal financieel geen windeieren zou leggen.

Gevraagd naar wat de voor- en nadelen zouden zijn van het hebben van twee rookies, laat Steiner allereerst weten dat het team nog geen definitief besluit heeft genomen over de rijders voor 2021: “Maar ik kan wel mijn gedachten met je delen over het nemen van twee rookies. We hebben namelijk wel met elkaar gesproken over de risico’s die daaraan kleven en de kansen die het met zich mee kan brengen." Hij vervolgt: "Natuurlijk zit er een risico aan het hebben van twee nieuwelingen. Er is geen andere coureur met ervaring waarnaar ze kunnen kijken en hun data mee kunnen vergelijken. Ze moeten met elkaar zien uit te vogelen wat er gaande is en er is een gevaar dat dat niet goed gaat.”

“Maar de voordelen zijn dat je ze in de richting kunt duwen die jij wil en dat ze met het team mee kunnen groeien”, weet Steiner. “Dat het niet vaker gebeurt, wil nog niet zeggen dat het niet werkt. Zeker, er is een risico dat het niet werkt en ik ben daar echt niet blind voor, maar we doen wel vaker dingen anders dan anderen. We hoeven dingen ook niet hetzelfde te doen als anderen. We zullen doen wat wij denken dat juist is. En of het werkt of niet, beoordelen we zelf wel. Niemand anders. Mochten we met twee rookies gaan rijden, dan hebben we daar goed over nagedacht. Dan nemen we dat risico én dan pakken we die kans. We weten wat de voor- en nadelen zijn, en we zullen ermee dealen als het die kant opgaat.”