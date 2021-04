Haas doet ‘geen moeite’ voor meer dan strijden met Williams

De openingsrace van het Formule 1-seizoen 2021 in Bahrein verliep verre van vlekkeloos voor Haas F1. Het debuut van Nikita Mazepin eindigde al in de derde bocht van de openingsronde, terwijl mede-debutant Mick Schumacher na een spin als zestiende en laatste de finish bereikte. Voorafgaand aan de openingsrace verklaarde het Amerikaanse team al dat het de VF-21 na de wintertest niet meer doorontwikkeld wordt en dus lijken de twee nieuwkomers een lastig jaar tegemoet te gaan. In Bahrein konden ze zich alleen meten met Williams-coureur Nicholas Latifi en voor het restant van het seizoen verwacht Steiner ook niet veel meer dan dat.

“Als we de strijd aan kunnen gaan met Williams, dan is dat het ongeveer. Daar ben ik heel realistisch over. We doen ook geen moeite om meer dan dat voor elkaar te krijgen”, vertelde de Italiaanse teambaas van Haas F1. Het hoofddoel dit jaar is en blijft om Mazepin en Schumacher ervaring op te laten doen in de Formule 1. “De meeste wat we nog uit de auto kunnen halen is door onze rijders beter voor te bereiden, ze ervaring te laten opdoen. Dat is wat we willen doen, zodat ze er klaar voor zijn als we een betere auto hebben. Zo ziet ons plan voor dit jaar eruit.”

Coureurs gaan 'leren' van fouten in Bahrein

In de openingsfase van de race in Sakhir spinden Mazepin en Schumacher op vrijwel identieke wijze. De Rus kwam door het moment in aanraking met de bandenstapels en werd zodoende de eerste uitvaller van het seizoen, zijn teamgenoot kon na de herstart gewoon door en zou uiteindelijk dus de finish bereiken. Steiner wijt de spins van zijn rijders aan hun onervarenheid en verwacht tegelijkertijd dat ze niet snel op dezelfde manier in de fout zullen gaan.

“Ik denk dat ze het vechten nog moeten leren. Allebei gingen ze te enthousiast op het gas en kwamen ze op de kerbs. Deze auto’s hebben zoveel vermogen en je krijgt een kick als het koppel erbij komt die je niet meer kunt inhouden. Ik denk dus dat dit neerkomt op het opdoen van ervaring. Ik denk niet dat dit ze nogmaals gebeurt. Ze zullen nog wel een keer spinnen, maar niet op de manier zoals ze nu deden. Dit was een nieuwe ervaring, namelijk in een race waarbij je probeert te vechten met andere auto’s. Soms ben je daarbij iets te optimistisch.”