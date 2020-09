Steiner heeft voorkeur voor langjarige contracten met coureurs

Wel wil teambaas Guenther Steiner toe naar een situatie met langer doorlopende contracten. Vanaf 2022 krijgt de Formule 1 een compleet nieuw reglement en Steiner wil daar op anticiperen. “Alles is nog open, maar het enige dat ik wil – en ik zal dat binnenkort met [teameigenaar] Gene Haas bespreken – is dat we het beste uit onszelf halen. Volgens mij moeten we daarvoor één ding zeker doen: wie in 2021 in de auto zit, zal er ook in 2022 in moeten zitten.”

Steiner heeft daar een duidelijke reden voor. “Met de nieuwe auto moet je in ieder geval een coureur hebben die je al kent. Dan heb je dat tenminste onder controle. Wie het ook zullen zijn, zelfs als onze huidige coureurs blijven, ze moeten in ieder geval voor twee seizoenen tekenen. Ik ben er op tegen om voor 2022 nog te wisselen. Een nieuwe auto en een nieuwe coureur, dat wordt lastig.”

De logische keuze lijkt dan ook om met Magnussen en Grosjean door te gaan, maar er wordt nog altijd niet met de twee onderhandeld, zo bevestigt Steiner nog maar eens. “Alles is nog open. Ik heb nog geen idee wie er in ’21 en ’22 in de auto’s zitten.” De Deen rijdt al sinds 2017 bij het Amerikaanse team, terwijl Grosjean zelfs al sinds het debuut van Haas in de Formule 1 voor de stal uitkomt.

Met medewerking van Luke Smith