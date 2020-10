Steiner houdt lippen stijf op elkaar over rijderskeuze

Het team bedankte vorige week Romain Grosjean en Kevin Magnussen voor bewezen diensten. De twee keren volgend seizoen niet terug bij de Amerikaanse stal en dus begon direct het speculeren over hun opvolgers. Sergio Perez met zijn Mexicaanse achterban en pesos werd genoemd als potentiële kandidaat en ook Callum Ilott en Nico Hülkenberg passeerden de revue.

De laatste dagen worden echter steeds vaker de namen Nikita Mazepin en Mick Schumacher genoemd. Die eerste zou via zijn vermogende vader voor financiële stabiliteit moeten zorgen bij Haas. Schumacher, die ook in beeld was bij Alfa Romeo, mag dan in het door Ferrari gereserveerde Haas-stoeltje plaatsnemen.

Guenther Steiner was vrijdag in de persconferentie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna zoals altijd weinig spraakzaam over het rijdersduo voor 2021. Uiteraard had hij vernomen dat er bij Alfa volgend jaar geen plaats is voor Schumacher, maar of dat betekent dat de Duitse jongeling automatisch naar Haas zou komen, kon hij niet zeggen. “Hij is een Ferrari-coureur en er is altijd veel aan de hand. Maar het is hun coureur, niet de mijne.”

Wel is het de bedoeling dat ook Haas voor het einde van het jaar bekendmaakt wie er volgend jaar bij het team zullen rijden, vervolgde Steiner. “Mijn plan is nog steeds om de coureurs voor het einde van het seizoen aan te kondigen. We moeten ons daar alleen nog op voorbereiden. Kijk, de fans willen vast weten wat er allemaal aan de hand is, maar de coureur is de belangrijkste persoon binnen het team. Dus om de sfeer er in het team in te houden zullen we eerst de jongens en iedereen intern het zo snel mogelijk moeten vertellen. Ik heb er vertrouwen in dat het voor het einde van het seizoen zal lukken.

Steiner liet eerder al weten niet tegen de komst van Schumacher te zijn. “Wie wil de naam Schumacher nou niet zien terugkeren in de Formule 1? En vooral in de vorm waarin hij momenteel in de Formule 2 verkeert.”