Steiner ziet parallellen tussen vader en zoon Schumacher

Steiner kwam twintig jaar geleden op voorspraak van Niki Lauda in de koningsklasse van de autosport te werken. De voormalig wereldkampioen uit Oostenrijk was indertijd teambaas van het Formule 1-team van Jaguar en bood Steiner een baan als manager aan bij die Engelse stal.

Het waren de hoogtijdagen van Schumacher senior in de Formule 1 en hoewel ze elkaar niet echt goed kenden, sprak Steiner de Duitse coureur regelmatig. “We hadden geen persoonlijke relatie”, herinnert de Italiaan zich in een uitgebreid video-interview met Motorsport.com. “We kenden elkaar omdat we in dezelfde ‘business’ zaten. Hij was in die tijd de superster. We zeiden hallo en gedag tegen elkaar. Maar hij was goed bevriend met Niki [Lauda] en daarom kletsten we soms wel wat als we elkaar tegenkwamen. Maar niet op zo'n manier dat ik een relatie met hem had, helaas niet.”

Twintig jaar later is Steiner bij Haas de leidinggevende van Mick Schumacher. Hij ziet parallellen tussen vader en zoon. “We hebben [bij Haas] een paar mensen die eerder bij Ferrari met Michael hebben gewerkt. Zij kenden Michael erg goed en waren erg emotioneel toen Mick bij ons kwam. Ze hebben me een beetje uitgelegd hoe Michael vroeger werkte en ik denk dat Mick erg op hem lijkt. Hij werkt hard, hij wil alles weten, hij wil leren, hij wil gewoon beter worden. Elke dag, elk uur, elke minuut.”

Advies van Lauda

Haas heeft al aangekondigd dat het 2021 beschouwt als een overgangsjaar en dat de focus dit jaar vooral ligt op 2022 en de invoering van het nieuwe reglement. Dat betekent in de praktijk dat er nauwelijks tijd en energie zal worden besteed aan de wagen van dit seizoen. En dus zal de ijverige Schumacher zijn verwachtingen moeten temperen stelt Steiner, die nog wel een advies heeft voor de jonge Duitser. “Het is zoals Niki Lauda ooit al eens aangaf. Hij leerde het meest van zijn nederlagen, niet van zijn overwinningen. Als je wint, hoef je namelijk niets meer te leren.”