Steiner relativeert F1: "De wereld kan prima zonder ons"

Guenther Steiner, teambaas van Haas F1, is blij dat het circus weer van start gaat, en spreekt in gesprek met de NOS zijn waardering uit voor de flexibiliteit van de Formule 1-organisatie Formula One Management. “Onderschat niet hoe moeilijk het is om dit bij de overheden voor elkaar te krijgen. Niemand wil risicio lopen. Niemand wil een fout maken.”

Het was dan ook een stuk eenvoudiger geweest om het seizoen maar helemaal te schrappen en volgend jaar verder te gaan maar dat had de doodsteek betekent voor de sport, stelt Steiner. Door dit jaar alsnog te racen en zelfs een seizoen van minimaal vijftien races op te tuigen, zal de Formule 1 overleven is zijn stellige mening. “Het wordt een zware tijd, maar we zullen er goed uit rollen.”

Daarbij helpt het dat de aandacht de afgelopen maanden niet alleen is uitgegaan naar het samenstellen van een nieuwe kalender, maar er ook is dooronderhandeld over nieuwe financiële afspraken en er een akkoord is bereikt over het budgetplafond. “Verlaging van het budgetplafond is cruciaal. Ik ben blij dat we het daar - gedwongen door de omstandigheden - over eens zijn geworden. Als we minder geld uitgeven, is het makkelijker om rendabel te zijn."

Een ding dat Steiner de afgelopen maanden heeft geleerd is nederigheid. De coronapandemie heeft hem doen beseffen dat Formule 1 maar bijzaak is. "De wereld kan prima zonder ons. We zijn geen basisbehoefte. Om te leven heb je voedsel, auto's en vliegtuigen nodig. Geen Formule 1.”

Toch kijkt Steiner uit naar komend raceweekend. Voor de Italiaan is er zondag op de Oostenrijkse Red Bull Ring maar één duidelijke favoriet, namelijk Max Verstappen. "Het is na zijn overwinningen duidelijk dat dit circuit hem ligt. De kans dat Max hier de twee races wint, is groter dan dat één van mijn coureurs het podium haalt."