Het team van Haas maakte op de vooravond van de F1 Grand Prix van Zandvoort bekend ook volgend jaar met het rijdersduo Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen aan de start te verschijnen. Dit werd door de volgers van de koningsklasse van de autosport al verwacht, maar niet dat de bevestiging nu al zou plaatsvinden. Volgens teambaas Guenther Steiner was het een eenvoudige keuze om de huidige coureurs contractverlenging te geven.

"Het was straight forward", verklaart de 58-jarige teambaas. "Een paar maanden geleden dacht ik 'we zitten goed zo'. Bijvoorbeeld Nico, we gaven hem aan het begin van het seizoen een jaar contract. We wisten namelijk niet hoe hij zou terugkeren in de Formule 1, maar dat heeft hij uitstekend gedaan." Over Magnussen vertelt Steiner dat de Deen over zijn eigen prestaties erg kritisch is: "Hij heeft tegen zichzelf gezegd dat hij niet tevreden is over de kwalificatievorm. Hij vecht met de inconsistentie van de auto, hij weet niet hoe de auto zich van bocht naar bocht gedraagt." Toch looft de Italiaan zijn rijdersduo: "Het is op dit moment het beste wat we kunnen hebben."

Hülkenberg werd aan het einde van afgelopen seizoen gepresenteerd als de opvolger van Mick Schumacher. Schumacher reed in zijn twee jaar bij de renstal niet overtuigend. Tel daarbij de miljoenenschade op die de jonge Duitser veroorzaakte en de keuze om hem te laten gaan is te rechtvaardigen. Door die schades kon de Haas-renstal niet de updates introduceren die ze wilden, het budget wat daarvoor gereserveerd was ging op aan reparaties. Daardoor is het volgens Steiner logisch dat de renstal voor twee ervaren coureurs kiest. "Als we om ons heen kijken is er weinig wat zonder risico is", verklaart de teambaas. "Ik wil die risico's nu niet nemen, dat zou niet gepast zijn. We nemen die alleen als dat de moeite waard is, nu willen we stabiliteit. We hebben op het gebied van de auto nog veel werk te verzetten, maar op rijdersvlak is alles in orde. Vorig jaar was dat een zorg, dit jaar niet meer en volgend jaar ook niet. We hebben dat vinkje gezet en kunnen nu verder."