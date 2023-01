Steiner: Haas F1 kan sneller progressie boeken met Hülkenberg

Kort voor de slotrace van het Formule 1-seizoen 2022 in Abu Dhabi maakte Haas F1 Team bekend dat het de diensten van Mick Schumacher vanaf 2023 niet meer nodig heeft. Het F1-avontuur van de Duitser is zodoende na twee seizoenen alweer ten einde gekomen, al wist hij later wel onderdak te vinden als reservecoureur van Mercedes. Haas maakte tegelijkertijd ook bekend dat landgenoot Nico Hülkenberg vanaf 2023 de vervanger is van Schumacher. De inmiddels 35-jarige coureur uit Emmerich wordt gekoppeld aan Kevin Magnussen, die sinds 2017 voor het team rijdt en sindsdien alleen in 2021 op de F1-grid ontbrak.

Die keuze heeft Haas F1 niet gemaakt omdat het ontevreden was over de verrichtingen van Schumacher, zegt teambaas Guenther Steiner in gesprek met Speedcafe. Wat daar wel aan ten grondslag ligt, zijn de ambities voor de toekomst. "Het is niet zo dat Mick slecht werk heeft geleverd. Hij heeft tenslotte twee jaar voor ons team gereden, maar het team heeft nog altijd enkele zwakke plekken. Ik ben altijd de eerste die erkent dat we op alle fronten beter moeten worden. Daar hebben we hulp bij nodig. Als we zien dat de coureurs beter moeten worden, dan haalt dat de focus weg bij waar we ons als team moeten verbeteren. We hebben dus teruggekeken en gezegd dat we een ervaren coureur nodig hebben", legt Steiner uit.

De ervaring die Hülkenberg meebrengt naar Haas, kan volgens de markante Italiaan een doorslaggevende rol spelen in de ambities van het team. In eerste instantie wil de renstal een stabiele middenmoter worden, maar dat is wat betreft Steiner slechts de opmaat naar meer. "Ik weet dat Nico de afgelopen drie jaar geen zitje had en maar enkele races reed. Als je echter naar zijn carrière kijkt, reed hij altijd in teams in de middenmoot en altijd zetten die teams een stap voorwaarts. Ik denk dat hij precies weet wat gedaan moet worden om het team beter te maken. Die ervaring willen wij gebruiken om ons team beter te maken en zodat we richting het front van de middenmoot gaan. Dat is onze volgende doelstelling. Zodra je vooraan in de middenmoot rijdt, kan je proberen om de volgende stap te zetten en regelmatig op het podium te eindigen. We moeten dat stap voor stap doen en ik denk dat we dit sneller kunnen bereiken met Nico en Kevin aan boord."