Haas en F1 werken aan plan voor komst Amerikaanse F1-rijder

Met Phil Hill en Mario Andretti kent de Formule 1 twee Amerikaanse wereldkampioenen, maar de laatste decennia zijn de Verenigde Staten matig vertegenwoordigd in de sport. Sinds de eeuwwisseling reden alleen Scott Speed en Alexander Rossi F1-races, waarbij laatstgenoemde eind 2015 de laatste Amerikaan was. Hij vertrok vervolgens naar de IndyCar, waar hij in zijn debuutseizoen meteen de Indy 500 won. In datzelfde jaar, 2016, verwelkomde de Formule 1 wel een nieuw Amerikaans team: het Haas F1 Team van eigenaar Gene Haas en teambaas Guenther Steiner.

Haas heeft dus nog nooit een coureur uit de Verenigde Staten ingezet tijdens het F1-avontuur. De Formule 1 zou wel graag een Amerikaan in zien stappen bij een van de teams, zo gaf CEO Stefano Domenicali recent aan. Die wens is er ook bij Haas F1 en Steiner vertelde dan ook dat erover is gesproken met de baas van de koningsklasse. “De Formule 1 zou graag een Amerikaanse coureur willen hebben en dat geldt ook voor ons, maar op dit moment… Natuurlijk houden we het in de gaten, maar er is een belangrijk ding dat meespeelt: de superlicentie”, wijst Steiner op het grootste struikelblok voor getalenteerde Amerikaanse rijders.

“Er zijn maar weinig rijders die dat op dit moment hebben, en dan moet het ook een talent zijn. Als het een Amerikaans talent is, krijgen ze vaak een goed zitje in Amerika”, vervolgt Steiner dan ook. “Natuurlijk kijken wij daar altijd naar en ik spreek daar ook over met Stefano [Domenicali] - wat kan er gedaan worden, wat is niet mogelijk? We proberen een plan te maken voor de toekomst. Het moet iets zijn dat niet onmiddellijk is, want vanwege de superlicentie je kan niets doen om iemand binnen te krijgen. We moeten op een gegeven moment geduldig zijn. Er rijden in de Formule 3 een aantal veelbelovende jongens, dus laten we kijken wat er mogelijk is.”

Herta voorlopig geen optie

Als het gaat over snelle Amerikaanse coureurs, wordt vaak gekeken naar de IndyCar Series. Rossi heeft dus al F1-ervaring, terwijl Josef Newgarden in het verleden wel eens gelinkt werd aan een overstap naar het wereldkampioenschap. Bij de coureurs uit de jongere generatie zijn de meeste ogen gericht op Colton Herta. De 21-jarige coureur van Andretti Autosport is de jongste IndyCar-winnaar ooit en staat inmiddels op vier zeges. Toch staat de coureur uit het Californische Valencia nog niet op de lijst bij Steiner en Haas. “Nee, ik heb nog nooit met Colton gesproken. We weten echter allemaal dat hij geen superlicentie heeft.”