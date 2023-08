Met name Nico Hülkenberg heeft op de zaterdagen regelmatig aangetoond dat de Haas VF-23 over één ronde over de snelheid beschikt om tot een goed resultaat te komen. Toch zien de resultaten van Haas F1 er bleekjes uit met slechts elf punten uit twaalf races. In de races vallen Hülkenberg en Kevin Magnussen hard terug dankzij problemen met de banden, die te snel slijten. Daardoor kunnen ze niet het gevecht aangaan met de teams waarmee het op de zaterdag wel weet te strijden.

De VF-23 is dus agressief voor de banden, wat voor een kwalificatieronde voordelig is omdat deze snel op temperatuur komen, maar in de races voor de nodige uitdagingen zorgt op het gebied van bandenmanagement. In de fabriek in Banbury wordt tot op de bodem uitgezocht wat de oorzaak van de problemen is. Teambaas Guenther Steiner rekent, net als Hülkenberg, niet op een wondermiddel. Gevraagd naar hoeveel ze van het probleem begrijpen, antwoordt Steiner: "Een deel ervan begrijpen we volledig. Maar eerlijk gezegd begrijpen we er slechts een deel van. We opereren op een te hoge temperatuur, maar er zou ook iets anders aan de hand kunnen zijn."

Het oplossen van problemen in de Formule 1 is, zo benadrukt Steiner, altijd een lang proces. "Je moet altijd dingen oplossen, maar dan kom je het volgende probleem tegen. Je kunt nooit wachten totdat je de heilige graal vindt. Als ik had geweten waarom de Red Bull zo snel is, waarom zouden we dan niet hetzelfde doen? Je moet er dus langzaam naartoe werken, iedereen komt er ook langzaam aan. Je lost het beetje bij beetje op, hopende dat de rest niet nog een sprong maakt, zodat je ze kunt inhalen. We weten dat onze banden te heet worden, maar speelt er iets anders waardoor we zo'n hoge bandenslijtage hebben?"

Steiner stelt dat het voor Haas F1 een van de grootste hindernissen is om te accepteren dat er iets mis is met het ontwerp van de auto, aangezien ze tot nu toe als enige team zo worstelen met dit bandenprobleem. "Als je ziet dat de rest de banden op een andere manier kunnen managen, moet je op een gegeven moment toegeven dat er iets mis is [met de auto]. We krijgen dezelfde banden en hebben dezelfde wielen. Vroeger had je ook verschillende velgen. Maar nu heeft iedereen dezelfde wielen en banden, dus er moet iets mis zijn met de auto. Dan is toegeven natuurlijk de eerste stap om beter te worden."