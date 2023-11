Steiner: Haas F1 heeft duidelijk bewijs van track limits Austin

Haas F1 heeft de FIA om een herziening van het resultaat van race in Austin gevraagd, aangezien zij op basis van onboardbeelden hebben gezien dat meerdere coureurs de track limits in bocht 6 veelvuldig hadden overschreden. Wedstrijdleider Niels Wittich liet de teams weten dat de beeldkwaliteit van de baancamera in die bocht 'onvoldoende' was, waardoor zij niet konden oordelen of coureurs daar met alle vier de banden naast de witte lijn waren gekomen. Haas heeft echter bij bestuderen van de onboards vastgesteld dat Sergio Perez, Lance Stroll, Alexander Albon en Logan Sargeant in die bocht regelmatig over de limieten zijn gegaan, maar onbestraft bleven.

Woensdag zal het team van Haas zich, samen met Red Bull, Aston Martin en Williams, bij een videovergadering met de FIA moeten melden. Het gaat dan om fase 1 van de aanvraag van Haas, wat betekent dat eerst beoordeeld moet worden of het bewijs dat Haas aandraagt 'nieuw en significant' genoeg is om de zaak definitief te openen.

"Het is gewoon een beoordeling", zegt Haas F1-teambaas Guenther Steiner tegen Motorsport.com. "Er zijn regels opgesteld. Als de stewards niet over die informatie beschikten, dan konden ze uiteraard geen actie ondernemen. Dat begrijp ik volledig. Maar de informatie is er en nu zullen we zien wat de FIA doet zodra zij deze informatie krijgen. Ik vind dat ze actie moeten ondernemen, anders maken we regels terwijl we er niks mee doen. Dat is mijn mening. Oké, ik respecteer het volledig als zij de beelden niet hebben gezien. Maar hoe kunnen ze dit dan met zekerheid zeggen? Maar nu hebben we er duidelijk bewijs van."

"We willen deze zaak gewoon naar voren brengen, omdat we anders de regels moeten aanpassen", vervolgt Steiner. "Ik ben geen groot voorstander van track limits om eerlijk te zijn. Ik ben de laatste die straffen wil zien voor track limits. Maar als er regels zijn, moeten we die als sport respecteren. Dat draait meer om het principe dan om de straf."

Straf geen invloed op Haas

Voor Haas F1 zou een eventuele aanpassing aan het eindresultaat van de Grand Prix van de Verenigde Staten wel gunstig uit kunnen pakken. Alle coureurs die genoemd zijn, finishten namelijk voor Nico Hülkenberg. Steiner verwacht echter niet dat een wijziging in het resultaat een grote impact zal hebben op zijn team. "Ik denk niet dat de straf een verschil zal maken voor waar we nu staan. Maar uiteindelijk moeten we de regels volgen. We kunnen deze niet simpelweg de ene keer wel toepassen en de andere keer niet. Het is geen keuze, een regel is er, en als je de regel moet veranderen, laten we het dan bespreken. Als je de limieten van het circuit moet veranderen, bespreek het dan."

"Maar niet als er staat dat je vier keer vijf seconden krijgt en je daarna nog eens vijf seconden krijgt. Dat is wat we moeten doen, zoals we eerder deden. Het is niet zo dat we iets nieuws verzinnen. We zullen de zaak bepleiten als we de zaak kunnen bepleiten, omdat ze eerst moeten luisteren omdat er nieuw bewijs is. Dus we zullen de zaak bepleiten als het zover komt." De FIA heeft al toegekend dat er voor 2024 betere systemen geplaatst zullen worden op het Circuit of the Americas om een herhaling van het debacle te voorkomen.