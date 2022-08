Haas besloot het F1-seizoen 2022 rustig en voorzichtig aan te vliegen met updates. Guenther Steiner, de markante man die de lakens uitdeelt bij de Amerikaanse formatie, bevestigde dit jaar al meermaals dat het team eerst alle potentie uit de eerste configuratie wilde halen. In Hongarije kwam de renstal als laatste team op de proppen met nieuwe onderdelen. De auto van Kevin Magnussen werd als eerste voorzien van de updates, maar in België rijdt ook teamgenoot Mick Schumacher met de onderdelen. "Beide wagens worden voorzien van de upgrades", bevestigt Steiner dinsdag. "Net voor de zomerstop was slechts één pakket af. Toen was het zaak om data te verzamelen. Inmiddels beschikken we over de informatie en kunnen we in Spa meteen aan de slag met de afstelling."

De Italiaan laat weten dat de vergaarde informatie op de Hungaroring overeenkwam met de data uit de windtunnel. "Dat is altijd een goed teken. Nu is het zaak om de beste rondetijd eruit te halen. Net voor de vakantie dook het team al in de data en dat hebben ze ook na de onderbreking gedaan. Het ziet er momenteel goed uit." Het doel voor de tweede helft van het F1-seizoen is duidelijk. "Momenteel staan we op de zevende plek. Hopelijk behouden we deze positie, dat is ons eerste doel. Ons tweede doel is om zesde te worden, maar dat is afwachten. We gaan ons best doen."

Voor de Formule 1-coureurs is er op Spa-Francorchamps nog een extra uitdaging. Op de baan is het een en ander aangepakt en aangepast. Sommige uitloopstroken zijn uitgebreid, het circuit bezit nu extra grindbakken en er ligt op sommige plekken nieuw asfalt. Magnussen is blij met de komst van meer grind. "Dat is altijd beter dan uitloopstroken van asfalt", zegt hij. "Het voelt veiliger en maakt het met track limits eenvoudiger. Daarnaast is het zoeken van de limiet extra uitdagend. Ik vind dat goed."