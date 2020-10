Haas maant Ilott voor GP-debuut tot voorzichtigheid

Hoewel de Engelsman wat minder in de belangstelling staat dan zijn Duitse Formule 2-collega, is de 21-jarige coureur uit Cambridge bezig aan een prima seizoen in de opstapklasse. Hij staat tweede in het kampioenschap. Achter Schumacher, maar Ilott heeft dit seizoen wel de meeste overwinningen (drie) geboekt van alle deelnemers.

Als Ferrari-junior krijgt hij vrijdag zijn kans bij Ferrari-klantenteam Haas, dat hem mogelijk volgend jaar een racestoeltje wil aanbieden, in ruil voor een flinke korting op het bonnetje van de krachtbronnen die het uit Maranello krijgt. Guenther Steiner zal de eerste vrije training met meer dan gemiddelde belangstelling volgen, maar wil niet al te veel druk leggen op de jongeling, die de plaats zal innemen van Romain Grosjean. “Het programma zal voor hem hetzelfde zijn als voor onze reguliere coureurs. Misschien zullen we ‘m vertellen dat ‘ie voorzichtig aan moet doen want het lijkt er op dat het gaat regenen”, aldus de Italiaan.

“Verder zullen we net als altijd ons gebruikelijke VT1-programma afwerken en ons best doen, wetende dat het zijn eerste GP-sessie in een Formule 1-auto is. Er is veel druk en het is allemaal onbekend terrein. We zullen niet al te veel naar zijn tijden kijken. We richten ons op consistentie en de terugkoppeling die hij het team kan geven. Dat is waar we een jonge coureur op zullen beoordelen. Negentig minuten in een F1-auto is niet lang. We zullen er voor zorgen dat we feedback krijgen en hij een goede ervaring heeft.”

Overigens is de test op de Nürburgring niet de eerste keer dat Ilott achter het stuur van een F1-wagen kruipt. Vorig jaar reed hij tijdens de in-season test in Barcelona al eens 41 rondjes voor Alfa Romeo. Die test eindigde in een crash.