Steiner heeft buik vol van geruchten over verkoop Haas F1

“Ik heb geen idee waar dit vandaan komt”, reageert Steiner tijdens een videomeeting met onder andere Motorsport.com. “Het is volgens mij nu al de derde keer dat Gene het team verkoopt of gedeeltelijk verkoopt. Het is allemaal speculatie. Iemand stuurt geruchten de wereld in. Het team zou een jaar geleden verkocht zijn aan Saudi-Arabië. De deal zou helemaal rond zijn. Maar er is nooit gesproken met Saudi-Arabië. Het is een storm in een glas water. En zonder goede reden. Gene Haas is nog steeds honderd procent eigenaar van het team.”

Williams maakte onlangs bekend wel oren te hebben naar een gedeeltelijke of volledige verkoop van het Formule 1-team. McLaren zou eveneens overwegen om een deel van de aandelen in de verkoop te doen. Beide teams hopen zo hun financiële positie te kunnen versterken. Mocht Haas ooit op de markt komen, dan zal daar volgens Steiner openlijk over worden gecommuniceerd, net zoals dat bij Williams is gebeurd.

“Wanneer het moment daar is dat Haas wil gaan verkopen, dan zullen wij dat bekendmaken”, zegt Steiner. “En met wij bedoel ik het Haas F1-team, en niet iemand die iets denkt te weten over de verkoop van het team. Ik vind dat Williams het heel goed aanpakt. Ze hebben het team in de etalage gezet door aan te geven dat ze wel interesse hebben om iets te gaan doen en duidelijk gemaakt met wie er gesproken moet worden. Volgens mij is dat de juiste manier.” Steiner denkt dat geruchten zoals die nu weer over Haas de ronde doen, ook ontstaan doordat er mensen zijn die simpelweg roepen dat ze een Formule 1-team willen kopen. Steiner: “Volgens mij zijn er een heleboel mensen die de wens hebben om eigenaar te worden van een F1-team en ook aan andere mensen vertellen dat ze een team gaan kopen. Maar die mensen hebben Haas in elk geval niet gekocht.”

Haas heeft zich nog niet voor 2021 en verder aan de Formule 1 gecommitteerd. Steiner denkt echter dat de kostenbesparende maatregelen die de sport de afgelopen maanden heeft genomen, voldoende zullen zijn om de Amerikaanse eigenaar tot een langer verblijf in de koningsklasse te verleiden. “Het budgetplafond is voor de sport als geheel erg goed, ook al komt nog niet iedereen op gelijke hoogte”, aldus Steiner. “We zitten nog steeds onder het plafond, maar het is een stap in de goede richting. Het verschil met de grote teams is straks niet 150 miljoen, maar misschien 20 miljoen.” Mogelijk dat Haas onder de nieuwe technische en financiële regels zelfs break-even kan draaien. Steiner enthousiast: “En dat is ons doel. Als we dat voor elkaar krijgen, weet ik zeker dat Haas zijn handtekening onder een nieuw Concorde Verdrag zet.”

Met medewerking van Jonathan Noble

