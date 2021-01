Steiner geeft toe: “Gene Haas had zorgen over inzet twee rookies”

Begin december maakte Haas F1 bekend dat rookies Mick Schumacher en Nikita Mazepin de renstal in ieder geval in 2021 en 2022 vertegenwoordigen. De Amerikaanse renstal voert een verjongingskuur door en daardoor was er geen plek meer voor ervaren mannen Romain Grosjean en Kevin Magnussen. Zij kregen in oktober al te horen dat er voor hen geen plek meer zou zijn in het nieuwe seizoen, mede door de financiële situatie waarin Haas door de coronacrisis verkeert. Dat besluit werd pas kort voor de bekendmaking genomen, benadrukt teambaas Steiner. “Anders had ik de coureurs eerder op de hoogte gesteld dat we niet verder zouden gaan”, vertelde hij.

Wel speelde Steiner op dat moment al een tijd met het idee om het roer drastisch om te gooien, zo gaf hij toe. “Vroeg in de zomer hebben meneer Haas en ik lang met elkaar gesproken over wat we het beste konden doen voor het team, op welke manier we verder zouden moeten. Ik ben toen met deze ideeën naar hem toe gegaan, want ik wilde het graag op deze manier zien.” Haas raakte echter niet direct overtuigd van de plannen van de teambaas, die vervolgens uitlegde waarom hij dacht dat de juiste koers voor het team was om met twee nieuwkomers te racen in 2021. “Het is geen besluit voor de korte termijn. We moeten twee stappen achteruit zetten om er twee vooruit te kunnen zetten. Dat is mijn doel met de twee rookies.”

En dus kregen Schumacher en Mazepin een meerjarige overeenkomst aangeboden bij Haas F1. Steiner verwacht niet dat de nieuwkomers in 2021 het verschil kunnen maken en de ogen van de renstal zijn dan ook gericht op 2022, het jaar dat de fors gewijzigde technische reglementen hun intrede doen. “Ik ben tegen het geven van eenjarige contracten aan coureurs, ook als een coureur ervaren is. Het duurt vaak een maand of zes voordat je elkaar goed kent en op elkaar raakt ingespeeld”, aldus Steiner. “Dus we hebben de kans om van 2021 een leerjaar te maken, om vervolgens in 2022 verder te leren en resultaten te gaan boeken.”