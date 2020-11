Steiner geeft toe: "Haas had bijna niet meer bestaan"

Haas is sinds 2016 actief in de Formule 1. Het aflopende Concorde Agreement gaf teameigenaar Gene Haas dit jaar een uitgelezen kans om vijf seizoenen Formule 1 en de toekomst van Haas te evalueren. Gezien het verlies aan inkomsten door de coronacrisis en de slechte vorm van het team op het circuit, was er een gerede kans dat de Amerikaanse miljardair tot de conclusie zou komen de stekker uit het project te trekken.

Uiteindelijk besloot hij echter het nieuwe Concorde Agreement te tekenen en zo het team een toekomst in de sport te bieden. “We hebben het overleefd, dat hebben we goed gedaan", zegt Steiner in Bahrein als hij terugblikt op het afgelopen seizoen. “Maar ik denk dat ik het daar maar bij laat. Er bestond een grote kans dat we hier niet meer zouden zijn. We hebben het echter gered en we blijven nog even.”

De Italiaan geeft toe dat hij uitkijkt naar het einde van het seizoen dat op 13 december aanstaande, na de triple-header in het Midden-Oosten, afgelopen is. “Ik zat gisteren met enkele coureurs in het vliegtuig vanuit Frankfurt. Ze zeiden dat ze echt [van het seizoen] hadden genoten. Ik op mijn beurt zei 'jullie pakken punten dan zou ik er ook van genieten’, maar wij hebben als team een moeilijk seizoen.” Haas pakte tot dusverre dit jaar slechts drie punten en staat daar negende mee in het kampioenschap. “Ik ben dan ook niet echt ongelukkig dat het binnenkort eindigt”, vervolgt Steiner. “Iedereen is een beetje moe. Zeker zo'n triple-header aan het einde is niet wat de jongens willen, vooral niet zo vlak voor kerst.”

Steiner prijst de Formule 1-organisatie die na het afgelasten van de Australische Grand Prix in maart ondanks alle tegenslag vanaf juli een bijna volledig kampioenschap uit de grond heeft gestampt. "Het is verbazingwekkend dat ze dit voor elkaar hebben gekregen. Na Australië leek het erop dat het [coronavirus] vrij snel zou overwaaien, maar dat deed het niet. Het bleef maar doorgaan en elke dag was een nieuwe dag met slecht nieuws. Ik vind het geweldig dat FOM het voor elkaar heeft gekregen om 17 races te organiseren, maar hetzelfde kan gezegd worden van alle tien teams. We hebben de sport draaiende gehouden en het was niet eens een slecht seizoen. Ik zou niet zeggen dat het een goed jaar was, maar het was ook geen slecht jaar, het had veel slechter kunnen zijn.”