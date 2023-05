Steiner geeft toe: "Ferrari-deal heeft ook wel zijn beperkingen"

Net als alle andere Formule 1-teams, ontwikkelt ook Haas verplicht zijn eigen chassis en bodywork. Binnen de grenzen van het reglement koopt het Amerikaanse team veel mechanische onderdelen van Ferrari, die weer invloed hebben op het design en aerodynamische concept van de auto. Dit houdt in dat Haas dicht bij de aerodynamische aanpak van de Scuderia moet blijven. Steiner geeft toe dat er gekeken wordt naar alternatieve concepten, maar benadrukt dat er momenteel geen plannen zijn voor drastische veranderingen.

"Je kijkt altijd naar verschillende concepten, maar je kunt niet plots switchen naar iets wat Red Bull heeft", aldus de Haas-teambaas. "Je hebt het chassis, de koeling, de radiatoren... je probeert juist meer die kant op te gaan. Natuurlijk test iedereen het een en ander. Maar totdat we weten dat het echt een grote stap is, waarom zou je daar dan voor kiezen? Misschien volgend jaar wel, maar op dit moment is er geen paniekreactie om die kant op te gaan. Want onze auto is behoorlijk sterk in het middenveld."

Steiner benadrukt dat het aanbrengen van belangrijke veranderingen binnen het huidige seizoen niet eenvoudig is. "Het is niet zo simpel als zeggen: 'We moeten nu overstappen op het Red Bull-concept", gaat de Italiaan verder. "De ophanging kun je niet wijzigen, want dan verandert het chassis. We zijn aan het onderzoeken wat we volgend jaar moeten doen en welke kant we op moeten. Dit jaar is het: 'Oké, laten we proberen onszelf wat lucht te geven, door te checken of iets werkt of niet'. Maar dat is wat ik zeg. Je kunt wel Red Bull-bodywork kopiëren, maar dat betekent niet dat je sneller gaat. Er zit veel meer omheen om dat te laten werken."

Op de vraag of het team voor 2024 van richting zou kunnen veranderen, zegt Steiner dat zelfs met extra tijd dit niet makkelijk zou zijn. "Dat moeten we nog zien", gaat hij verder. "Het is lastig. Er is meer dan alleen het chassis en de radiatoren, want de ophanging kunnen we niet veranderen. We zouden dat kunnen doen, maar dat kost veel werk. De ophanging is van Ferrari. Er zijn zaken die je simpelweg niet kan doen."