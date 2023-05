Steiner waarschuwt: “F1 kan inhaalprobleem niet zomaar negeren”

Voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Azerbeidzjan waren de verwachtingen hoog. Een nieuw sprintformat, een uniek stratencircuit en een ellenlang recht stuk zouden voor spektakel moeten zorgen. Dat bleef echter uit. Met name de race op zondag werd niet veel meer dan een processie. Diverse rijders wezen de ingekorte DRS-zone aan als boosdoener. Het grotere plaatje bewijst echter anders. Het gehele jaar is het al lastiger om een andere auto te volgen door de toegenomen downforce en daarmee meer vuile lucht. Bovendien creëert de huidige generatie auto’s een minder sterke slipstream dan voorheen het geval was.

“Wij waren een van de eersten die hier iets over zeiden”, begint Steiner over het inhaalprobleem in de Formule 1. “Onze rijders klaagden behoorlijk dat het dit jaar lastiger is om elkaar te volgen dan met de wagen van 2022. We kregen te horen dat het aan onze auto zou liggen. Iedereen deelt nu onze mening en zegt dat het lastiger geworden is. In het begin waren we een roepende in de woestijn. Men zei dat er maar één of twee teams problemen hadden, dat we misschien een verkeerde ontwikkelingsrichting waren ingeslagen. Het is een algeheel probleem. Met deze regelwijziging in de winter is het er niet beter op geworden. En dan worden de DRS-zones ook nog ingekort. Ik heb geprobeerd te achterhalen waarom ze dat doen, en ik heb nog steeds geen antwoord.”

Regelboek overhoop gooien

De teambaas benadrukt dat de Formule 1 de kwestie serieus moet nemen en moet achterhalen waarom er met de nieuwe regels minder wordt ingehaald dan verwacht: “Misschien heeft het te maken met de aanpassingen aan de vloer in de wintermaanden. Misschien is het omdat iedereen nu meer downforce heeft, wat het altijd al lastiger maakt om elkaar te volgen. Het kan ook een combinatie zijn. We moeten voorzichtig zijn dat we in augustus niet de regels weer overhoop gooien voor volgend jaar. Dat is heel irritant, want je steekt veel geld en ontwikkeling in een auto en dan wordt opeens alles weer anders. Het moet besproken worden. We kunnen het niet zomaar negeren alsof het er niet is.”