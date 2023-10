Steiner: F1 moet gaan bespreken of Red Bull twee teams mag hebben

Na de overname van Jaguar en het omvormen van het team tot Red Bull Racing debuteerde Red Bull in 2005 als teameigenaar in de Formule 1. Een jaar later werd achterhoedeteam Minardi eveneens overgenomen en hernoemd tot Toro Rosso - het huidige AlphaTauri - waardoor de energiedrankgigant de eerste en tot op heden enige firma werd met twee teams in de koningsklasse. Tot dusver leidde dat nog niet tot problemen of vraagtekens, maar met de toegenomen interesse in F1 zou dat op termijn kunnen veranderen.

Haas F1-teambaas Guenther Steiner, zelf voormalig hoofd technische operaties bij Red Bull, vond het tot nu toe geen probleem dat Red Bull met twee teams in F1 is vertegenwoordigd. Toch verwacht hij op termijn discussies over dit onderwerp. "Goed of niet, ik vind dat dit besproken moet worden. Er zijn veel sporten waarin dit niet is toegestaan, maar tot nu toe zijn hier geen problemen uit voortgekomen", zei hij in gesprek met RaceFans. Daarmee doelde de markante Italiaan onder meer op diverse voetbalcompetities. Zo nam de Europese voetbalbond UEFA in 2000 in haar reglementen op dat teams met dezelfde eigenaar niet in dezelfde Europese clubcompetitie mochten uitkomen. Tegelijkertijd geldt bijvoorbeeld in Nederland dat belofteteams in de Eerste Divisie niet kunnen promoveren naar de Eredivisie, zelfs als ze kampioen worden op het tweede niveau.

Dat de huidige opzet van Red Bull in de toekomst mogelijk onder druk komt te staan, wijt Steiner aan de toegenomen populariteit van de Formule 1. Dat heeft niet alleen voor een toename van het aantal fans gezorgd, ook zijn er steeds meer partijen die interesse hebben om de sport als team te betreden. Dat bleek wel uit het inschrijvingsproces van de FIA, waarin Andretti Cadillac goedkeuring kreeg om als elfde team tot de sport toe te treden. "Doordat de sport steeds populairder wordt en financieel gezien steeds waardevoller wordt, zullen dit soort dingen steeds vaker naar boven komen omdat alles moeilijker wordt", vertelde Steiner, die een uitgesproken tegenstander is van een elfde F1-team en liever ziet dat nieuwe toetreders een bestaand team overnemen. "Dit is dus een discussie die vroeg of laat gevoerd moet worden."

Hoewel Steiner ervoor pleit dat er op termijn gesproken wordt over hoe toekomstbestendig het is dat Red Bull met twee teams in F1 actief is, heeft hij zelf geen problemen met de huidige opzet. "Het is al achttien jaar zo en tot dusver werkt het prima. Maar op een gegeven moment zullen er vragen gesteld worden en zullen er antwoorden gegeven worden waarom het wel of niet werkt. Het is het echter niet waarom hierop te reageren, want het werkt al langere tijd."