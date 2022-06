Steiner vindt dat entreegeld van 200 miljoen omhoog moet worden bijgesteld

Nieuwe teams die in de Formule 1 willen komen, moeten momenteel een bedrag van 200 miljoen dollar ophoesten om de huidige teams in de koningsklasse te compenseren voor het feit dat zij door de komst van een nieuwe speler een minder grote punt uit de inkomstentaart krijgen. Het bedrag zorgt er ook meteen voor dat alleen serieuze partijen zich melden en nieuwe teams niet na een paar jaar weer uit de sport verdwijnen, zoals gebeurde met de drie teams die in 2010 hun entree maakten.

Ondanks dat 200 miljoen dollar een aanzienlijke som geld is, zegt Haas F1-voorman Guenther Steiner dat het bedrag eigenlijk omhoog moet. En hij verwacht dat dit op een zeker moment ook gebeurt. “Dat bedrag is een paar jaar geleden bepaald, toen de waarde van de Formule 1 nog anders was”, laat hij aan onder andere Motorsport.com weten. “Ik denk dat we moeten gaan kijken of het bedrag moet worden bijgesteld, aangezien de marktwaarde tegenwoordig veel hoger ligt. Dat zal een zeer moeilijk proces zijn, maar als je kijkt naar het contract dat we in 2020 hebben getekend dan was een team op dat moment een stuk minder waard. De sport is inmiddels flink in waarde toegenomen, dus op een gegeven zal het bedrag wel worden aangepast.”

Steiner is overigens niet heel gecharmeerd van het idee van een elfde team. “We hebben op het moment tien zeer goede of goede teams die allemaal stabiel zijn”, zegt hij. “Waarom zouden we iets veranderen als het zo prima werkt? We bevinden ons op dit moment in een goede situatie.”

Volgens F1-president Stefano Domenicali zijn er veel geïnteresseerde partijen. “Het is vandaag de dag geen probleem om aan meer teams te komen. We hebben zelfs een lijst”, zei hij in Monaco. Michael Andretti probeerde eerder Sauber over te nemen en hoopt nu met een nieuw team op de grid te komen. Domenicali: “Sommigen laten meer van zich horen dan anderen, maar zijn heel veel partijen die wel in de Formule 1 zouden willen stappen. Maar we moeten de bestaande teams beschermen. Dit toont nog maar eens aan dat het huidige systeem gezond is.”