De Grand Prix van Miami stond, net als de eerste editie in 2022, weer bol van entertainment en grote sterren. De organisatie heeft daarmee de lat weer een stuk hoger gelegd, al is de verwachting dat de Grand Prix van Las Vegas nog spectaculairder wordt. Haas F1-teambaas Guenther Steiner vindt het een goede zaak en beargumenteert dat de fans meer moeten kunnen zien dan alleen de race, helemaal in Amerika waar de verwachtingen voor dergelijke events nog hoger liggen.

"De entertainment is een stuk beter dan vroeger", zegt de Italiaan. "Vroeger gingen we racen, deden we de ene naar de andere race en zat er niets omheen. Het was puur voor de autosportfan. Voordat Liberty Media in het spel kwam, was de sport niet succesvol in Amerika. Voordat ik naar de Verenigde Staten verhuisde begreep ik het ook niet echt, maar nu wel. Je moet hier wonen om het te snappen. Mensen willen voortdurend entertainment en niet alleen maar drie uur wachten tot de auto's weer eens de baan opgaan. Ze willen iets te doen hebben. Er zijn bijvoorbeeld concerten. Als je kinderen mee zijn, dan wil je vermaak en niet wachten op een tribune of heuvel. Probeer een twaalfjarige fan maar eens te vertellen dat je twee uur moet wachten tot de auto's weer langskomen. Dat is lastig."

Steiner noemt Singapore als voorbeeld. Daar wordt de actie op de baan gecombineerd met onder meer livemuziek. De chef stelt wel dat de Grand Prix altijd centraal moet staan. "F1 doet goed werk door meer entertainment naast het racen te plaatsen, maar de sport wel als middelpunt te houden", gaat hij verder. "Je hebt de race en op vrijdag- en zaterdagavond twee grote concerten. Het is niet dat je het concert hebt en F1 als bijzaak. Het is het tegenovergestelde. Dat doen ze goed. [In Miami] brachten ze dat niveau verder omhoog. Ik denk dat de 'klassieke race' wordt ingehaald. Anno 2023 willen mensen meer entertainment en niet alleen een race zien. De afgelopen jaren is er goed werk verricht. De consument vindt het leuk om te komen, want er is meer dan een F1-race."

Steiner heeft nauwe banden met NASCAR en was onlangs aanwezig bij het NASCAR-weekend op het Circuit of the Americas in Austin. Hij zegt dat F1 van die serie geleerd heeft alles in de paddock toegankelijker te maken voor de gasten. "Wat dat betreft doen ze vergelijkbare dingen", merkt hij op. "De NASCAR heeft misschien niet zoveel entertainment als F1. Wat dat betreft lopen ze iets achter. Ik denk wel dat F1 van NASCAR geleerd heeft om mensen meer toegang te geven. In de paddock zijn er nu meer mensen dan vroeger. Er is meer mogelijk voor partners, sponsors en dat soort dingen. Dat was vroeger lastiger. NASCAR doet dat ook. Dat is dus wel iets wat beter is geworden."