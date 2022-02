Na in 2021 met drie sprintraces geëxperimenteerd te hebben, was de Formule 1 oorspronkelijk van plan om in 2022 op te schalen naar zes sprintwedstrijden. Het concept blijft daarbij in de basis hetzelfde, hoewel er enkele kleine veranderingen worden doorgevoerd. Zo wordt de pole-position voor de race op zondag bepaald tijdens de vrijdagse kwalificatie en moeten meer coureurs punten krijgen in de sprintrace. Het is echter nog altijd onzeker of de Formule 1 de plannen voor zes sprintraces wel in leven kan houden, want er wordt gesteggeld over het financiële plaatje.

De Formule 1 heeft voorgesteld om de teams financieel te compenseren voor de sprintraces. De kleinere teams zien dit zitten, maar de drie grotere teams willen dat niet. Zij hopen juist dat het budgetplafond met dat bedrag verhoogd wordt, iets wat de kleine teams dan weer niet zien zitten. Er dreigt hierdoor een impasse in de gesprekken, maar Haas F1-teambaas Guenther Steiner neemt de grote teams niets kwalijk. “Ik vind het niet teleurstellend. Ze proberen hun werk te doen. Als je geld hebt, dan heb je een hoger budgetplafond nodig, net zoals je probeert geld te krijgen als je dat niet hebt. Ik denk dus dat ze hun werk gewoon aan het doen zijn, het stelt mij niet teleur”, antwoordt hij op een vraag van Motorsport.com.

Steiner benadrukt dat er regelgeving is opgesteld om uiteindelijk tot een passende oplossing te komen. “Ik denk dat ze proberen om hun macht te gebruiken om iets in gang te zetten dat hen helpt om beter te presteren, namelijk dat ze meer geld kunnen uitgeven. Aan de andere kant zijn er teams die gewoon meer geld nodig hebben en voor wie het budgetplafond geen probleem is. Het is het geld zelf dat het probleem is en ik denk dat de meerderheid dat probleem heeft. Er is regelgeving voor gemaakt en dat gaat het probleem oplossen, denk ik.”

Met nog ruim een maand tot de start van het Formule 1-seizoen lijken er drie oplossingen mogelijk: alsnog zes sprintraces afwerken als de teams een akkoord bereiken, ingaan op het compromis van de F1 met drie sprintwedstrijden of de sprintraces helemaal schrappen voor 2022. In de ogen van Steiner is het compromis de meest voor de hand liggende optie. “Ik weet niet precies wat er gebeurt. We hebben binnenkort een bijeenkomst van de F1 Commission en dan gaan we zien hoe we ervoor staan. Ik denk dat we drie sprintraces gaan afwerken, maar dat is wat ik denk. Ik weet dat niet zeker, laten we kijken waar we op uitkomen.”