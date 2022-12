De laatste keer dat Nico Hülkenberg een volledig Formule 1-seizoen reed, was bij Renault in 2019. In de afgelopen jaren mocht de Duitser regelmatig op komen draven als vervanger van zieke coureurs. Zo verving hij in 2020 bij Racing Point eerst Sergio Perez en later Lance Stroll. Hoewel hij vanwege technische problemen niet kon starten in de Grand Prix van Groot-Brittannië, maakte hij indruk met top-acht-klasseringen in de 70th Anniversary Grand Prix [ook op Silverstone] en de race op de Nürburgring. Begin dit jaar mocht hij in Bahrein en Saudi-Arabië invallen bij Aston Martin voor de zieke Sebastian Vettel.

Haas-teambaas Guenther Steiner denkt dat deze invalbeurten hem hebben overtuigd dat Hülkenberg meteen sterk zal zijn als hij zich aansluit bij zijn team. Gevraagd door Motorsport.com naar of hij zorgen heeft dat Hülkenberg scherpte mist, antwoordt Steiner: “We hebben daarnaar gekeken, maar toen hij in de afgelopen jaren voor andere rijders inviel, zat hij er aardig strak op vanaf het begin.”

Na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi deed Hülkenberg mee aan de post-season test. Dat hielp de Duitser om het team te leren kennen en weer te wennen aan de fysieke eisen van het racen in de F1. “We hebben ook nog de wintertesten in Bahrein, daar zal hij er meteen bovenop zitten”, voegt Steiner toe. “Deze wagens zijn fysiek veeleisend, en het zal hem wat tijd kosten om daaraan te wennen. De manier om je spieren te trainen, is het rijden in de wagen. Daar komen we overheen, hij is best wel fit. We hebben ons natuurlijk afgevraagd: ‘is hij meteen scherp als hij terugkomt na een tijdje er uit te zijn geweest?’. Maar als je dan naar de resultaten kijkt die hij neerzette op momenten waarin hij op het laatste moment in de wagen moest springen, was hij best wel goed.”