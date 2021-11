Steiner: “Rijders moeten stoppen met proberen strateeg te spelen”

Zoals dit seizoen wel vaker gebeurde, waren beide coureurs van Haas F1 Team na het eerste segment al klaar met de kwalificatie in Mexico. Ook niet voor het eerst was er onenigheid tussen een van de rijders en het team over de gekozen strategie voor de kwalificatierun. Ditmaal kreeg Nikita Mazepin te horen dat hij achter teamgenoot Mick Schumacher moest blijven in de aanloop naar de tweede run in Q1. De Rus wilde zijn stalgenoot passeren om een mooi gat te vinden voor zijn vliegende ronde, maar kreeg te horen dat hij achter Schumacher maar een gat moest laten vallen als hij in vrije lucht wilde rijden.

Dat irriteerde Mazepin ook na de kwalificatie nog, vooral omdat zijn teamgenoot in Zandvoort wel toestemming kreeg om dat te doen. “De vorige keer in Nederland konden we van positie wisselen en kreeg hij daar groen licht voor, terwijl ik nu geen toestemming kreeg”, zei hij. Teambaas Guenther Steiner heeft daar echter geen boodschap aan. In zijn ogen is het niet eerlijk om de situatie in Zandvoort te vergelijken met die in Mexico-Stad. Na de Nederlandse Grand Prix werd intern namelijk besloten dat de mensen op de pitmuur de knoop doorhakken op strategisch vlak, omdat zij een beter overzicht hebben van de algehele situatie.

“Ik denk dat het duidelijk was na Zandvoort, we hebben het besproken. We hebben gezegd dat wij [op de pitmuur] zullen kijken wat er gaat gebeuren, omdat wij veel meer zien dan zij zien”, vertelde Steiner. “We zagen dat het geen zin had [om hem erlangs te laten]. Als Nikita voorbij Mick was gegaan, had hij nog klem gezeten achter de Williams. Er was daar dus niets te winnen, terwijl zijn bandentemperatuur in orde was. Daarom lieten we hem er niet langs, want anders nemen we een risico dat ze op het rechte stuk een dragrace met elkaar houden en allebei verliezen in bocht 1. Uiteindelijk was het beter voor Nikita, want Mick kwam in de laatste bochten verkeer tegen en hij niet. Maar dat weet hij niet.”

Steiner benadrukte ook dat Haas altijd probeert om besluiten nemen die in het belang van het team als geheel zijn. Het voortrekken van een van de rijders speelt daarin dus geen rol. “We proberen gewoon ons best te doen, want wat ik ze altijd vertel, is: ‘Jongens, wij zien veel meer dan jullie, dus probeer nu niet de strateeg of zoiets uit te hangen. Luister gewoon’. Nikita’s reactie in het heetst van de strijd was denk ik dat hij meer wilde weten. Daarop antwoordden we dat dit is wat hij moet doen.”