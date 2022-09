Steiner: "Colin McRae een van de grootste natuurtalenten ooit"

Guenther Steiner werkte in 1999 en 2000 samen met Colin McRae bij het WRC-fabrieksteam van Ford, dat gerund werd door M-Sport. Daar was de Italiaan in dienst als technisch directeur. Het werd zijn laatste klus in het WRC. Bij M-Sport werkte de huidig Haas-teambaas samen met McRae en Carlos Sainz Senior. In 2001 stapte Steiner over naar de Formule 1 en ging bij Jaguar aan de slag. Van 2005 tot en met april 2008 was hij werkzaam bij Red Bull. In 2014 werd de man uit Meran teambaas bij Haas.

In de officiële podcast van het WRC blikt Steiner terug op zijn samenwerking met McRae. Volgens de Italiaan is de Schot een van de grootste natuurtalenten die hij ooit heeft gezien. "Ik kon het heel goed vinden met Colin", zegt de chef van de Amerikaanse formatie. "In die tijd wilde iedereen hem hebben. Uiteraard speelde geld een grote rol en als Schot was dat erg belangrijk voor Colin. Ik denk echter dat Malcolm Wilson [baas van M-sport] hem kon overtuigen met het toekomstperspectief. Malcolm was zelf ook coureur en kon goed uitleggen welke weg hij wilde bewandelen. Daarom voegde Colin zich bij Ford."

McRae was recht door zee

Steiner is lovend over McRae. "Colin was destijds de grote man en ik denk dat ik nooit iemand heb gezien met het pure talent dat Colin had. Bij hem ging alles heel natuurlijk. Hij hoefde geen moeite te doen om een auto snel te laten rijden. Het was er gewoon. Sommige mensen kunnen veel praten, zoals ik, maar hij kon gewoon hard rijden. Daarnaast was hij sterk in het geven van feedback. Als iets niet werkte, vertelde hij waar het aan lag. Hij was rechtdoorzee. Voor Colin was alles vanzelfsprekend. Carlos ging in op de details en bij Colin was het ja of nee. Er zat niets tussen. Bij nee, was het jouw probleem. Het was zwart of wit. Als een test goed verliep was het fijn om met hem te werken. Bij een minder goede test werd hij boos en vond hij dat zijn tijd verspild werd."

McRae kende dus een uitstekende loopbaan in de rallysport, maar flirtte in 1996 wel met de Formule 1. Op Silverstone kreeg de Schot de kans een Jordan aan de tand te voelen. Op de vraag of Steiner zelf in de toekomst wil terugkeren naar de rallysport, antwoordt hij. "Zeg nooit nooit. Ik had ook nooit het plan om F1-teambaas te worden. Ik heb me ernaar toegewerkt. Ik weet niet wat er nog komt. Alles kan, zolang er maar een uitdaging of kans ligt. Het kan van alles zijn, zolang ik het maar interessant vind. Ik zeg niet: ja, ik ga terug naar de rallysport of nee, ik ga niet. Ik weet het niet."