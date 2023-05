Guenther Steiner over carrière: "F1-teambaas worden was nooit mijn plan"

Guenther Steiner is momenteel bezig aan zijn achtste Formule 1-seizoen als teambaas van Haas. In zijn F1-loopbaan werkte hij bij meerdere teams, waaronder het nu succesvolle Red Bull Racing. Het was echter wijlen Niki Lauda die Steiner naar de koningsklasse haalde. In het boek Surviving to Drive, waarvan de Nederlandse versie 25 mei in de winkels belandt, vertelt de chef hoe belangrijk Lauda was voor zijn carrière in F1. Motorsport.com zat met Steiner en liet hem zijn verhaal vertellen.

"Niki was heel belangrijk voor mijn carrière. Ik werkte in de rallysport en had het ontzettend naar mijn zin. Ik keek niet naar F1, maar ik vond het natuurlijk wel leuk. Ik werd benaderd door Niki. Hij benaderde mij niet alleen, maar introduceerde mij ook in F1. Hij was een mentor, die mij aan veel mensen voorstelde. Je krijgt dan meteen veel respect, meer dan als je alles zelf moet doen. Dat heeft me veel geholpen", zegt Steiner. Op de vraag welke zaken Steiner van Lauda leerde en vandaag de dag nog steeds toepast, antwoordt hij. "Blijf eerlijk. Stel zaken niet uit. Ik bedoel, als er slecht nieuws is, vertel het. Slecht nieuws wordt niet beter naar verloop van tijd. Je moet er zo professioneel mogelijk mee omgaan. Blijf ook doorgaan. Richt je op belangrijke zaken en niet de randzaken."

De 58-jarige leidinggevende trapte zijn werk in F1 af bij Jaguar, samen met Lauda. Het runnen van die renstal werd echter geen succes. "Het werd een drama omdat er mensen van zowel binnen als buiten de autosport werkten. In F1 geldt: als je de business niet kent, dan is het zeer lastig om het te managen. Niet per se lastig, maar anders. De enige manier om het te leren, is om het gewoon te doen. Er zijn maar slechts tien teams", vervolgt hij. "Iedereen bij Jaguar wilde ervan profiteren. Mensen met macht dachten dat ze er verstand van hadden, maar ze zeiden dingen die simpelweg niet waar en realistisch waren. Daarom gebeurde er ook altijd van alles. Iemand kwam met een idee, maar dat was niet uit te voeren. Je kon nooit in rust werken."

Heb je nog verdere persoonlijke ambities of dromen? "Nee, in mijn leven gebeurt zoveel. Ik heb nooit een plan gehad. Het was ook nooit mijn plan om F1-teambaas te worden. Dingen gebeuren gewoon. Je doet je werk, er komen dingen op je pad en je pakt dat gewoon aan. Ik hoop dat er iets interessants op mijn pad komt, zodra ik stop met F1 en ik nog dingen kan doen", vervolgt de Italiaan. "Voor mij is mijn gezondheid heel belangrijk. Ik kan nu doen wat ik moet doen, maar dat is niet vanzelfsprekend en dat respecteer ik. Maar ik pak natuurlijk iets nieuws aan, zodra het op mijn pad komt en ik dat als een uitdaging zie. Maar op dit moment ben ik toegewijd aan Haas. Ik wil het team naar een punt brengen, waarbij ze me niet meer nodig hebben. Dat is voor mij het allerbelangrijkste."

Bekijk het hele interview met Formule 1-teambaas Guenther Steiner bovenaan de pagina. Hierin gaat de Italiaan onder meer in op de breuk met Rich Energy, Nikita Mazepin en Uralkali en vertelt hij een bizar verhaal over zijn Dakar-avontuur in 1992. Het boek is hier al te reserveren en komt 25 mei uit.