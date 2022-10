Steiner boos om crash Schumacher: “Weinig woorden nodig”

In Dunlop kwam Mick Schumacher naar eigen zeggen in een waterplas terecht waardoor hij aan de achterkant geen grip meer had. De voorkant van de wagen raakte flink beschadigd en de monteurs besloten over te stappen op het reservechassis. Daardoor kon de jonge rijder geen meters maken in de tweede vrije training. Voor Schumacher was het dus een gemiste kans om in regenachtige omstandigheden ervaring op te doen in de Haas. De coureur wees naar de spray van voorganger Charles Leclerc en een gebrek aan temperatuur in de banden na de proefstart als oorzaken voor het uitstapje.

Geen excuses waar de uitgesproken teambaas Guenther Steiner iets mee kan. “Er is helemaal niets goeds aan zo’n crash”, zegt Steiner in gesprek met Motorsport.com. “Op een bepaald moment weet je als coureur dat je niets kunt zien en dat er een ronde eerder ook water stond. Ik ben zelf niet op de baan, ik zal niet zeggen hoe moeilijk het is. Het is niet eenvoudig, dat weet ik. Maar uiteindelijk is het een eigen fout. Er was spray, er stond water, maar dat weten we allemaal.” Gevraagd of hij zijn coureur toegesproken had, zegt Steiner. “Soms hoef je weinig te zeggen, ik heb hem niet gesproken. Dat is duidelijk.”

Chassis uit voorzorg vervangen

Steiner bevestigt dat er geen zichtbare schade aan het chassis waargenomen is, maar dat het vervangen van de monocoque puur uit voorzorg gedaan is. “We moeten zien, misschien kunnen we het hier al controleren, maar het was een makkelijke beslissing om het chassis nu te vervangen. Dan zijn we er maar klaar mee en hebben we tijd om het chassis te checken. We denken niet dat er veel schade is, maar we waren niet zeker. Als je niet 100 procent zeker bent, moet je je best doen om ervoor te zorgen dat alles oké is. We moeten een uitvoerige inspectie uitvoeren, als we er dan nog achter komen dat het foute boel is, moeten we het morgen nog doen. We hebben het gelijk maar gedaan, we hebben er eentje en dan kunnen we de schade controleren om te bekijken wat we met dit chassis doen.”

Haas was vrijdag aardig op dreef tijdens de regenachtige trainingen op Suzuka. Schumacher eindigde voor zijn klapper op de zevende plek in VT1, Kevin Magnussen stond vijfde na de tweede vrije training. “Het is de voorbarig om daar conclusies uit te trekken”, zegt Steiner. “De condities veranderen nog. Je kon vandaag P1 staan als je het juiste moment koos en op de goede plek was.”

Het team experimenteerde in de verlengde tweede vrije training nog met een extreem veranderde afstelling voor Magnussen. “We konden een paar dingen testen, we hebben flink wat dingen aan de afstelling gedaan en dat is altijd goed. Hij vond het een goede ontwikkeling”, besluit Steiner.