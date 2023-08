Na het toch ietwat geflopte experiment met twee jonge coureurs in 2021 heeft Haas F1 Team anno 2023 weer twee ervaren coureurs in dienst met Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg. Inmiddels is duidelijk dat het tweetal ook in 2024 weer op de grid staat, want de Amerikaanse formatie maakte donderdagochtend bekend dat hun contracten zijn verlengd. Haas kiest daarmee voor continuïteit en ervaring, iets wat het team moet helpen om komend jaar weer een stap vooruit te zetten. Een moeilijke keuze was het niet voor teambaas Guenther Steiner, die aangeeft niet echt overwogen te hebben om iets te veranderen aan de line-up.

"We kunnen wel stellen dat we dit seizoen een extreem solide rijderspaar hebben in de Formule 1 en er was geen enkele reden om naar veranderingen te kijken voor de toekomst", zegt Steiner over het besluit om verder te gaan met Magnussen en Hülkenberg. "Kevin kennen we natuurlijk heel goed en ik ben verheugd dat hij terugkeert voor wat zijn zevende seizoen in Haas-kleuren wordt. Met alleen al 113 starts voor ons team weten we wat zijn sterke punten zijn en zijn kennis van en ervaring met onze organisatie past daar heel goed bij. Aan de andere kant van de garage heeft Nico zich zonder poespas of ophef ingepast in het team en hij heeft zichzelf bewezen als een waardevol lid van het team. Hij gaat richting de 200 Grand Prix-starts in F1 en we zijn heel blij dat we kunnen profiteren van zijn ervaring achter het stuur."

Goede samenwerking, veel energie en weten wat team vraagt

Die ervaring komt dit jaar goed van pas, want de VF-23 is geen auto zonder problemen gebleken. De snelheid lijkt er weliswaar te zijn, maar vooral op zondag heeft de bolide de neiging om niet goed om te gaan met de banden. "We hebben dit seizoen onze problemen moeten aanpakken met betrekking tot de VF-23", erkent Steiner dan ook. "Daar verstoppen we ons niet voor, maar we hebben veel geluk gehad dat we twee coureurs hebben wiens feedback van onschatbare waarde is bij het sturen van onze doelstellingen qua engineering. Kevin en Nico werkten meteen goed samen en ze hebben allebei punten gescoord."

Naast de goede onderlinge samenwerking brengen Magnussen en Hülkenberg dus de nodige ervaring mee. Ook is er goed besef van wat het team van ze vraagt. "Ze zijn niet alleen fantastisch geweest in hun betrokkenheid bij het team, maar ook bij activaties van partners en zodra ze tegenover fans staan", aldus Steiner. "Kevin en Nico genieten duidelijk van hun tijd in de sport en ze zijn allebei zeer volwassen. Ook begrijpen ze fundamenteel wat het team van ze vraagt. Nu is het aan ons als team om vooruit te kijken naar 2024 en ervoor te zorgen dat we een auto hebben die consistent punten kan scoren."