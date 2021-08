Al het gehele seizoen komt Nikita Mazepin tekort ten opzichte van teamgenoot en mede-rookie Mick Schumacher. De Rus klaagde eerder in het jaar al over zijn zwaardere auto: “Ik voel me een wortel die op het punt staat gepakt te worden door een konijn”, was zijn gevleugelde uitspraak in Oostenrijk. Het Haas F1 Team beloofde hem te helpen en komt nu voor het Grand Prix-weekend op Spa met een nieuw chassis. Mazepin hoopt daarmee aan snelheid te winnen, maar Guenther Steiner betwijfelt of het veel nut heeft: “Je kunt de stijfheid van een chassis niet veranderen zonder de homologatie te wijzigen", legt de teambaas uit. "Het is een gehomologeerd chassis. Het is dus zeer gelijkwaardig. Het heeft geen financiële impact. Qua prestaties zullen we zien of er wat verandert. Ik weet niet of Nikita wat anders voelt. Dat is meer aan hem dan aan mij. Maar zoals ik al zei: het is een gehomologeerd chassis. We zullen zien.”

Waar Mazepin een nieuw chassis krijgt, is Schumacher nog altijd druk doende met zijn zitpositie. De Duitser gaf toe in de eerste seizoenshelft geen optimale zitpositie te hebben gehad, iets waar Haas aan gewerkt heeft. Gevraagd naar de stand van zaken zei de Duitser: “We werken eraan, maar ik rij nog steeds met mijn oude stoel. We testen een soort hybrideversie van het stoeltje waarmee ik op Silverstone reed en het zitje dat ik al had. De versie van Silverstone past niet goed in de wagen. Er zijn wat dingen die niet goed passen.”