Steiner over afwijzing Andretti: "F1 wil ze tegen zichzelf beschermen"

De FIA had Andretti vorig jaar groen licht gegeven om tot de Formule 1 toe te treden, waardoor de bal bij Formula One Management lag. Zij hebben de aanmelding voor nu afgewezen omdat ze twijfelen aan de toegevoegde waarde en of zij competitief genoeg zullen zijn. Bovendien vonden zij het beschadigend voor de F1 dat zij dan de eerste jaren een motor van een leverancier moesten afnemen en ziet de F1 liever dat ze direct met General Motors in de F1 komen. Ondanks dat staat de deur voor 2028 nog wel op een kiertje. Voormalig Haas F1-teambaas Guenther Steiner vermoedt dat deze beslissing van de F1 juist ter bescherming is van Andretti.

"Ik denk dat zij ernaar hebben gekeken en hebben gedacht dat het te ambitieus was", zegt Steiner in gesprek met ESPN. "Ik beschik niet over alle informatie. Misschien keken ze ernaar en zeiden ze dat ze hen wilden, maar wilden ze ervoor zorgen dat zij succesvol zijn wanneer ze hier komen, om ze tegen zichzelf te beschermen. De Formule 1 beschermt alle teams en alle betrokkenen." Daarnaast, haalt Steiner aan, is de aanvraag niet voor de volle 100 procent afgewezen. "Ze zeiden dat 2028 een nieuw jaar is. Dat is nog behoorlijk ver weg, het is niet morgen al. Maar de deur staat open."

Steiner stelt dat Andretti moet laten zien dat zij tot die tijd vooruitgang boeken in de ontwikkeling en dat zij competitief kunnen zijn als zij tot de F1 toetreden. "Ik denk dat we ze dan zouden verwelkomen", aldus de Zuid-Tiroler. Eerder vergeleek Steiner zijn vertrek bij Haas met het voetbal, aangezien trainers al snel aangewezen worden als eindverantwoordelijke voor de prestaties van het team. Ook bij Andretti ziet de voormalig Haas-teambaas een vergelijking met het voetbal. "In de Formule 1 heb je geen degradatie. Het is niet zoals voetbal. Als je je in het voetbal niet inspant en er geen financiële middelen achter zet, dan degradeer je en dat is je lot. Maar in de Formule 1 heb je het recht om erin te blijven. Niet voor altijd, want niets is voor altijd, maar voor een lange tijd. Dat is het moeilijke eraan."

F1 heel anders dan in 2016

Volgens de huidige regels is er in de Formule 1 ruimte voor tot wel twaalf teams, iets wat in 2012 voor het laatst het geval was. Veel fans zien de F1-grid graag uitgebreid worden, al plaatst Steiner daar wel de nodige kanttekening bij. "Er is geen ideaal aantal [teams]. Het is niet slecht als je elf of twaalf zeer competitieve teams hebt, maar de commerciële kant moet dat ook ondersteunen. Met meer teams moet je het geld onder meer mensen verdelen, waardoor het voor iedereen minder wordt. Plots zul je dan, zelfs met twaalf competitieve teams, zien dat sommigen niet genoeg geld verdienen en dat ze terugvallen. Maar je moet die mensen in de buurt houden omdat zij een licentie hebben, dan kun je niet zeggen dat ze niet toegelaten zijn."

Een argument dat de F1-teams vaak aanhaalden, was de toegevoegde waarde van Andretti voor de F1. In de afwijzing gaf de F1 aan dat zij van meer toegevoegde waarde zijn voor de naam Andretti dan andersom het geval is. Juist dat argument is fans een doorn in het oog, aangezien Haas F1 de afgelopen jaren slecht presteerde maar zich niet hoeft te verantwoorden. Steiner legt uit dat het landschap van de Formule 1 'compleet anders' was toen Haas F1 in 2016 tot de F1 toetrad. "Het was een tijd waarin meerdere achterhoedeteams te vinden waren, dus de verwachting was dat sommige teams niet zo snel zouden zijn. Wij hadden veel minder druk dan welk team dan ook dat nu probeert binnen te komen. Nu is de verwachting dat alle teams competitief zijn. Alle teams zijn nu stabiel. Toen wij hier kwamen, was er een behoefte aan [nieuwe] teams, dus het was een totaal ander scenario."

Steiner waarschuwt daarom dat het nu 'heel, heel lastig' is om tot de F1 toe te treden. "Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar als je nu binnen wil komen moet je je team en jezelf voorbereiden en ervoor zorgen dat je competitief bent, zoals de F1 dat nu vereist. Er is nu geen zwak team, het is zeer competitief. Je kunt niet falen. FOM staat het niemand toe om te falen. Je moet er dus 100 procent zeker van zijn dat je kunt bewijzen dat je niet zult falen."