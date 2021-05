Langzaam maar zeker beginnen Schumacher en Mazepin op snelheid te komen in hun debuutseizoen in de Formule 1, maar komend weekend staat ze een bijzondere uitdaging te wachten: de Monegaskische Grand Prix. Het krappe stratencircuit staat bekend als zeer onvergeeflijk en het maken van een klein foutje kan grote gevolgen hebben. Haas F1-teambaas Steiner heeft dan ook weinig woorden nodig om zijn coureurs van advies te voorzien: “Blijf weg van de muren en vangrails!”

Doordat Schumacher en Mazepin nog niet eerder in een F1-auto door Monaco hebben gereden, is het belangrijk dat ze hun trainingen optimaal benutten. Met incidenten gaat dat problematisch worden, weet Steiner. “Zodra je in Monaco eenmaal in de baanafzetting staat, is je sessie voorbij. Je krijgt de auto niet snel terug en bovendien is die meestal toch al behoorlijk beschadigd.” Tegelijkertijd probeert Steiner de lat voor zijn rijders niet te hoog te leggen. “Wij willen onze coureurs waar mogelijk niet onder druk zetten, want we weten hoe onze prestaties zijn. We willen gewoon dat ze de race zien als een kans om ervaring op te doen.”