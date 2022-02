Zhou voelde druk van thuisland China om Formule 1 te halen

China keek namelijk over de schouder mee bij de weg van Guanyu Zhou naar de Formule 1. Via de opleidingsprogramma’s van Ferrari en Renault (Alpine) kwam de Chinees vorig jaar sterk voor de dag in de Formule 2. Hij eindigde op de derde plaats in het eindklassement, maar Alfa Romeo had haar oog ruim daarvoor al laten vallen op de jongeling. En zo gebeurt het dat hij vorige week op Fiorano zijn eerste meters maakte in de nieuwe wagen van Alfa. Daarmee is de missie om de Formule 1 te halen al geslaagd, stelt Zhou. Hij voelde best wel wat druk vanuit zijn thuisland om de topklasse te halen.

“Ik voelde vorig jaar best wel wat druk, nog voordat de deal beklonken was”, zegt Zhou tegen een select gezelschap, waaronder Motorsport.com. “Er werd zoveel over mij gesproken en in mijn land willen ze mij ontzettend graag in de Formule 1 zien. En ik ben voor China voorlopig ook wel de enige hoop in de komende vijf tot tien jaar. Ik wilde het dus heel graag waarmaken. Ook voor de autosportfans thuis. Er was vorig jaar veel druk omdat het echt moest gebeuren, mijn kansen op promotie naar de Formule 1 zouden veel kleiner worden als ik het nu niet zou halen. Dat ik het nu gehaald heb, zorgt wel dat de druk ietwat van de ketel is. Natuurlijk heb je de druk van de Formule 1, een groter podium bestaat niet. Wereldwijd zullen mensen mij zien en ze houden goed in de gaten wat ik tijdens de races doe.”

Vanuit zijn thuisland was Zhou die aandacht al wel gewend. Bij Alfa merkte men een waar Zhou-effect na de aankondiging met diverse potentiële sponsoren. China is een absolute grootmacht op het wereldtoneel, maar in de autosport relatief gezien heel klein. De interesse is derhalve groot nu Zhou geschaard wordt in een illuster rijtje met andere grote Chinese atleten die internationaal naam maakten. “De laatste twee of drie jaar stond er al wel veel druk op”, merkt Zhou op, die meteen toevoegt: “Dat heeft mij nooit tegengehouden om mezelf te ontwikkelen en mezelf te verbeteren. Wat betreft de fans thuis, ik weet dat ze echt uitkijken naar een heerlijk seizoen. Ze kunnen nu al niet meer wachten op Bahrein, ze tellen af. Helaas hebben we nog geen Chinese Grand Prix, ik had heel graag voor eigen publiek willen rijden. Dat heb ik in mijn loopbaan helaas nog nooit kunnen doen. Ik kijk echt uit de mensen te zien die de moeite nemen om naar het circuit te komen.”

Verwachtingsmanagement: “Iedereen zal naar mij kijken”

Als Chinese eenling zijn de ogen van de volledige natie gericht op Zhou. Ook dat brengt onmiskenbaar druk met zich mee, maar de coureur hoopt dat ze begrip hebben voor zijn situatie als rookie: “Natuurlijk word je vanaf het begin beoordeeld, maar dat is hetzelfde voor elke nieuweling in de Formule 1. Dat is de afgelopen jaren alleen maar meer geworden, zeker met de prominente rol van het internet. Ik weet dat ik tijd nodig heb om mezelf aan te passen en de lat ligt daarom ook niet ontzettend hoog voor mezelf. Ik wil goede stappen zetten in de Formule 1, maar moet mezelf ook elke race blijven ontwikkeling. Natuurlijk hoop ik dat het zo snel mogelijk gaat, maar ik denk dat ik veel moet leren. Zeker in de eerste helft van het seizoen zal in het teken staan van aanpassing. Ik verwacht dat ik me daarna snel kan verbeteren, hopelijk is het dan goed genoeg.”