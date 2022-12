Zhou Guanyu was voorafgaand aan zijn eerste F1-seizoen een nog onbekende naam voor vele fans. De Chinees werd gecontracteerd door Alfa Romeo nadat hij tijdens zijn derde jaar in de Formule 2 op de derde plaats eindigde. De 23-jarige coureur bracht een hoop sponsorgeld mee naar het Zwitserse team, iets waarvan velen dachten dat dat de voornaamste reden was waarom hem een stoeltje werd aangeboden. Zhou snoerde de critici echter de mond door tijdens zijn debuutrace op de tiende plek te eindigen, terwijl hij na de eerste ronde nog achteraan reed vanwege een anti-stall tijdens de start.

Zhou vertelt tijdens een eindejaarsinterview met Motorsport.com dat er door zijn prestatie in Bahrein een flinke last van zijn schouders afviel. De Chinees ontving buiten de nodige kritiek ook een hoop online haat en zelfs racistische beledigingen. “Dat was zeker niet leuk. Ik was tegelijkertijd aan het vechten voor mijn droom. Het voelde daarom ook zo goed om een punt te scoren. Ik wil graag mijn prestaties op het circuit voor zich laten spreken, omdat ik op die manier het beste het tegendeel kan bewijzen. Zo leren ze me beter kennen en begrijpen”, vertelt Zhou. Alfa Romeo heeft door zijn goede prestaties het contract van de Chinees met één jaar verlengd. De jonge coureur merkt op dat de reacties op zijn contractverlenging “compleet anders” waren dan bij Alfa Romeo’s bekendmaking van een jaar eerder. “Ik ben erg dankbaar. Na al die jaren heb ik bereikt wat ik wilde bereiken.”

Canada hoogtepunt van het seizoen

De Chinese coureur heeft veel betrouwbaarheidsproblemen gehad tijdens zijn debuutjaar. Veel van deze problemen kwamen tijdens de eerste seizoenshelft, toen Alfa Romeo een stuk competitiever was dan tijdens de tweede helft. Een groot keerpunt voor Zhou was de negende race op de kalender, in Canada. “Dat zag ik echt niet aankomen”, vertelt de 23-jarige coureur over zijn achtste plek op een natte baan. “Canada is een moeilijk circuit. Het is soort van een stratencircuit waar weinig ruimte is voor fouten. Na drie of vier uitvalbeurten op rij, kon ik daar eindelijk laten zien wat ik kon”, aldus Zhou.