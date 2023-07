Tijdens het huidige Formule 1-seizoen is het middenveld aan elkaar gewaagd. Verschillende teams hebben de laatste twee races updates meegenomen en hebben daarmee stappen gezet. Alfa Romeo heeft na de Grand Prix van Spanje geen updates meer meegenomen, waardoor het team terrein verliest ten opzichte van de concurrenten. Zo zagen we Haas door de puntenfinish van Nico Hülkenberg tijdens de sprintrace in Oostenrijk over Alfa Romeo heen springen in het kampioenschap voor constructeurs. Nu staan de Zwitsers achtste bij de strijd voor de teams.

Voor de race op Silverstone gaat Alfa Romeo een aantal updates meenemen, maar volgens Zhou Guanyu is het lastig voor het team om de concurrentie in de ontwikkeling bij te houden: "Dat zal ook altijd zo blijven. De grotere teams kunnen meerdere updates proberen, wij moeten het doen met het plan dat we voor het seizoen opgesteld hebben. We doen ons best, maar het is niet makkelijk om mee te doen in het tempo van de concurrenten."

De Chinese coureur merkt dat zijn team het tijdens de laatste twee races lastig had aan te haken bij het gevecht om de punten, maar ziet dat elke verbetering een goed resultaat dichterbij kan brengen: "De laatste twee weekenden hadden we het minder makkelijk. De gaten zijn niet groot. Het zijn geen tienden of honderdsten, maar we spreken over duizendsten. Ik ben nu een paar keer op een paar duizendsten Q2 misgelopen." Zo liep Zhou in Oostenrijk het tweede gedeelte van de Sprint Shootout op een duizendste mis.

Het team hoopt met name winst te boeken in het kwalificeren. Het hele seizoen is geen enkele Alfa Romeo in Q3 terechtgekomen. Xevi Pujolar, race-engineer bij het team, erkent dat op dat gebied de meeste winst te behalen valt: "Het is onze focus om daar onze prestaties te verbeteren." De Spanjaard ziet met de updates kansen om verder naar voren te komen: "Het zit allemaal dicht bij elkaar. We hebben in Silverstone een paar nieuwe onderdelen mee waarmee we plek zeven bij de constructeurs willen heroveren."