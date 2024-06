Opnieuw een onprettige start van de dag voor Formule 1-coureur Zhou Guanyu. Net als op vrijdag heeft de Chinees binnen een paar minuten de auto in de muur geparkeerd. Deze keer gleed hij in de eerste bochtensectie achterwaarts de baan af. Het is in ieder geval einde training voor hem, wat gezien de toch al beperkte tracktime dit weekend in Canada een serieus probleem kan worden voor zijn ambities. Het is een kwestie van iets te veel risico nemen en het was einde verhaal.

Het helpt ook niet mee in de zoektocht naar een zitje voor volgend seizoen. Zhou is nog zonder contract en Sauber gaat zo goed als zeker aan het einde van het seizoen afscheid van hem nemen. Hij solliciteerde openlijk voor een plek bij Alpine in aanloop naar het weekend, maar dat kan hij met dit soort prestaties vergeten.

Ondertussen is Max Verstappen 'gewoon' de baan op. Sterker nog, de Nederlander is superactief en is tot nu toe de hele tijd op de baan te vinden. Het helpt ook dat het vandaag tot nu toe wel droog is. Regen hangt in de lucht, maar een zonnetje is doorgebroken in Montreal.