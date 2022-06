Zhou maakt zich nog geen zorgen over F1-toekomst

Zhou Guanyu maakt dit jaar zijn debuut als eerste fulltime Formule 1-coureur uit China. Hij vormt een team met de ervaren Valtteri Bottas bij Alfa Romeo. Vooralsnog heeft de Chinees nog geen onuitwisbare indruk kunnen achterlaten. Desondanks maakt hij zich nog geen zorgen over zijn toekomst en verwacht hij later in het jaar alsnog zijn talent te kunnen etaleren.

“Dit is pas het begin van het seizoen. Ik heb nog geen plannen voor de toekomst. Ik geniet van mijn momenten in de Formule 1”, aldus Zhou. “Uiteraard is het behoorlijk wisselvallig verlopen, maar dat had zo zijn redenen. Over het algemeen ben ik erg blij en het is mooi om hier te zijn. Ik heb het gevoel dat er nog heel wat races zijn waarin ik mijn vaardigheden in F1 kan ontwikkelen. Ik maak me dus nog geen zorgen over de toekomst. Ik moet me gewoon bezighouden met het verbeteren van mijn snelheid en het team dubbele puntenfinishes bezorgen. Als alles volgens plan verloopt, hoef ik me niet druk te maken over de toekomst. Ik heb er vertrouwen in dat we dit jaar kunnen leveren en ik maak me niet al te druk over volgend jaar.”

Zhou begon goed aan het seizoen met een puntenfinish in de openingsrace in Bahrein, maar eindigde sindsdien niet meer in de top tien. Daardoor staat hij op P18 in het kampioenschap. Teamgenoot Bottas staat daar tien plaatsen boven, met enkel een DNF in Saudi-Arabië.

Morgen verschijnt een uitgebreid exclusief interview met Zhou Guanyu op Motorsport.com Nederland.