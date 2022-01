Zhou: Had me geen betere teamgenoot dan Bottas kunnen wensen

Guanyu Zhou wordt dit jaar de allereerste Chinese coureur in de Formule 1. De 22-jarige debutant maakt vanuit de Formule 2 de overstap en zal bij Alfa Romeo de helft van een geheel nieuwe line-up gaan vormen. De Chinees krijgt er gezelschap van Valtteri Bottas, die na vijf seizoenen bij Mercedes de overstap heeft gemaakt naar het team uit Hinwil.

Zhou en Bottas hebben reeds kennis kunnen maken elkaar. Het duo werkte eind vorig jaar al samen tijdens de tweedaagse Formule 1-test in Abu Dhabi in de week na de seizoensfinale op het Yas Marina Circuit. Zhou weet dat hem een flinke uitdaging te wachten staat wil hij dit jaar zijn teamgenoot verslaan, maar de Chinees weet ook dat hij vooral veel kan opsteken van de ervaren Fin.

“Voor een rookie is er echt geen betere optie dan Bottas als teamgenoot te hebben in je allereerste seizoen”, sprak Zhou tijdens een online interview op sociale media. “Als ik hem wil verslaan zal ik ontzettend hard moeten werken en me snel aan moeten passen aan de Formule 1 en de nieuwe auto, meteen vanaf de start. Wat echter nog belangrijker is, is dat hij me kan gaan helpen in het leertraject.”

Hoewel Finnen vaak bekend staan om hun redelijk gesloten en stille persoonlijkheid, ziet Zhou in Bottas juist een heel open teamgenoot: “Hij is echt een heel open coureur. Hij deelt zijn informatie en bespreekt dit met het team en met mij, wat echt ontzettend helpt. Hij heeft al zoveel podiumfinishes en overwinningen gescoord in de Formule 1. Van alle coureurs zijn er maar een paar die Hamilton weten te kloppen in de kwalificatie, hij is er daar één van. Hij is een goede referentie en een erg sterke teamgenoot. Ik hoop dat we samen een stap kunnen zetten.”

Puntenfinishes het doel in debuutjaar

Zhou sloot zijn laatste seizoen in de Formule 2 af op een derde plek in het kampioenschap. De Chinees scoorde in 2021 vijf overwinningen. Wat zijn de doelen voor 2022? “Ik heb me allereerst als doel gesteld om punten te scoren. Ik weet nog niet hoe competitief de auto gaat zijn komend seizoen, daar zullen we pas aan het begin van het seizoen een beter beeld van krijgen.”

“Ik wil graag punten pakken, maar daar wil ik me aan het begin van het jaar nog niet te veel mee bezighouden. Gewoon om mezelf niet al te veel druk op te leggen. Ik wil genieten van het racen in de Formule 1, leren van mijn teamgenoot en de engineers en mezelf op alle punten verbeteren. Als ik mezelf kan verbeteren, zullen de resultaten vanzelf volgen.”