VIDEO: Zhou maakt fout en stuitert grind in, tweede rode vlag VT3 F1 Zandvoort Niet lang nadat Kevin Magnussen met zijn Haas in de muur belandde tijdens de derde training op het circuit van Zandvoort, was het Alfa Romeo-coureur Zhou Guanyu die bij bocht dertien het grind in stuiterde. De Chinees kwam vast te zitten in het grind en kon niet verder. Een rode vlag was het gevolg, waardoor de sessie korte tijd werd stilgelegd.