Zhou blikt vooruit op F1-debuut in Bahrein: "Wordt onvergetelijk"

Via onder meer de Formule 3 en Formule 2 is Guanyu Zhou voor komend seizoen in de Formule 1 beland. De 22-jarige coureur wordt de eerste rijder in de historie die China vertegenwoordigd in de koningsklasse van de autosport. Zhou liet onlangs optekenen dat hij veel druk voelde in aanloop naar de Formule 1, maar komende zondag maakt hij bij Alfa Romeo zijn langverwachte droom waar.

"Dit weekend wordt een onvergetelijk moment voor mij en mijn land. Ik ga hier onwijs van genieten en dat geldt ook voor mijn familie en iedereen die mij op deze reis geholpen heeft. Ik ben dankbaar voor alle steun die ik de afgelopen jaren heb ontvangen", blikt Zhou alvast vooruit. Hij realiseert zich terdege dat de GP in Bahrein slechts het begin is. "Het harde werk houdt natuurlijk niet op na mijn debuut. Ik zit nu in een prestigieuze en ontzettend competitieve klasse, ik ben me bewust van de uitdaging die voor mij ligt. Ik weet dat ik hard moet werken en snel moet leren. Gelukkig heeft het team mij tot nu toe uitstekend geholpen om me klaar te stomen voor dit moment. Ik weet dat zondag veel mensen naar me gaan kijken, ik wil ze trots maken."

Nieuwe uitdaging voor Bottas

Zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas staat op een heel andere plek in zijn F1-carrière. De coureur is net als Zhou ook nieuw bij Alfa Romeo, maar sloot een aantal maanden geleden een vijfjarige periode bij constructeurskampioen Mercedes af. Bottas ziet de stap naar Alfa Romeo als een nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan en heeft er het volste vertrouwen in dat de gestelde doelen worden behaald.

"Ik ben onder de indruk van al het harde werk dat we hebben verzet gedurende de winter. Tijdens de tests liepen we tegen problemen aan, maar ik weet dat we die te boven zijn gekomen. We kunnen ons nu dus richten op het behalen van goed resultaat komende zondag", aldus Bottas. "Het wordt een lang seizoen en het is nog steeds een vraagteken waar iedereen staat. Iedereen gaat dit weekend op zoek naar duidelijkheid. Het belangrijkste is dat we alle potentie uit de C42 gaan halen, en alleen met een probleemloos weekend kunnen we onze kansen maximaliseren. Ik geloof in dit team, we kunnen veel voor elkaar krijgen als we goed en hard samenwerken."