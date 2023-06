Zhou: "Aantrekken van James Key kwam als een verrassing"

James Key was eerder dit jaar in soortgelijke rol werkzaam voor McLaren, maar kreeg ontslag nadat het management besloot het technische team daar te reorganiseren. Sauber CEO Andreas Seidl was er als de kippen bij om de Brit naar Hinwil te halen, ter ondersteuning voor de overgang naar Audi. Key is geen onbekende bij de Zwitserse formatie. Tussen 2010 en 2012 werkte hij ook bij Sauber. Op 1 september is hij terug. De nieuwe technisch directeur vervangt Jan Monchaux, die nu met verlof is. Zhou Guanyu wist dat er door de overname van Audi veranderingen zouden worden doorgevoerd, maar had niet verwacht dat zo'n belangrijke positie snel zou worden overgenomen.

"Het kwam voor mij min of meer als een verrassing", zegt de Chinees in Canada. "Ik wist wel dat het een en ander anders zou worden op weg naar 2026, maar ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Andreas probeert een team op te bouwen dat klaar is voor Audi. Ik ben blij met elke stap die hij zet. Het is naar mijn idee een goede vent, die weet wat het beste is voor het team. Ik hoop vooral dat James met nieuwe ideeën komt, zodat we gewoon door kunnen werken en nog een stap omhoog kunnen maken voor het einde van het seizoen."

Op de vraag van Motorsport.com of het aantrekken van iemand die ergens anders overbodig leek afwijkend is, benadrukt Zhou dat hij vertrouwen heeft in de beslissingen van Seidl. "Ik heb geen idee wat er aan de hand was bij McLaren en waarom hij werd weggestuurd", gaat hij verder. "Wat ik heb gehoord, is dat Andreas en James heel goed kunnen samenwerken. Zij waren het die McLaren na een lastige periode weer een auto gaven waarmee werd gewonnen en het podium mee werd bereikt. Ze weten wat ze doen. Ik steun ze en ik steun de beslissingen van Andreas. Ik weet zeker dat het de kant opgaat waarin hij een team wil opbouwen. Ik vind het allemaal prima."

Doelen voor 2023

Het doel van Alfa Romeo nu is om de luchtweerstand op de huidige F1-auto te verminderen. Er zijn al een aantal nuttige stappen gemaakt met upgrades. "Onze langetermijnfocus is duidelijk: minder weerstand", aldus Zhou. "Dit moet zodat we onszelf op veel circuits niet hoeven te dwingen om lagere vleugels te gebruiken, alleen maar om ervoor te zorgen dat we niet in de problemen komen tijdens de race als het gaat om topsnelheid. Elk pakket heeft goede aerodynamische prestaties, maar zoiets als luchtweerstand los je niet zomaar op. We mikken erop om dit aan het einde van dit jaar of [begin] volgend jaar opgelost te hebben."