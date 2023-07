Zhou: Voor de startcrash was mijn race al voorbij

Het weekend van Zhou Guanyu in Hongarije begon goed. De Chinese F1-coureur had een sterke vrijdag en ook in de kwalificatie op zaterdag ging het de Alfa-rijder voor de wind. Met een vijfde plek noteerde hij zijn beste kwalificatieresultaat tot nu toe. Op zondag verdween echter alle hoop op punten al bij de start. Zijn C43 kwam in eerste instantie moeilijk weg en tot overmaat van ramp botste de 24-jarige coureur bij het aanremmen van de eerste bocht tegen de achterkant van de AlphaTauri van Daniel Ricciardo. Ricciardo reed vervolgens bij Esteban Ocon naar binnen, die op zijn beurt zijn teammaat Pierre Gasly raakte. Als gevolg van het startongeluk vielen beide Alpines uit. Voor Zhou vielen de problemen nog mee, zijn Alfa had alleen aan de voorvleugel schade. Wel werd de coureur uit Shanghai als veroorzaker van het ongeluk aangewezen en kreeg hij een straf van vijf seconden van de wedstrijdleiding.

Op de vraag van Motorsport.com wat er gebeurde bij het startongeluk, reageert de Chinees schuldbewust: "Ik probeerde vanzelfsprekend om wat later te remmen dan de rest om plekken goed te maken. Ik kwam helaas deels in de vuile lucht van de auto's voor mij terecht, waardoor bij het remmen de wielen blokkeerden en ik hen raakte." Na het ongeluk en het inlossen van de vijf seconde-straf kon Zhou niet meer om de punten strijden. De Alfa-rijder finishte uiteindelijk als zestiende.

Startproblemen

De Chinese coureur tast nog in het duister waar zijn moeilijke start door veroorzaakt werd. Zijn Alfa kwam langzaam in gang en verloor direct bij de start veel plaatsen. "Ik moet het nog onderzoeken. Voor de start had ik het juiste toerental en toen er vier startlichten aan gingen verloor ik ineens alle respons van het gaspedaal. Ik startte als het ware zonder gaspedaal. Ik ben erg teleurgesteld, bij de start had ik het idee dat het heel goed kon gaan."

Het was voor de Alfa-coureur een verrassing dat de startproblemen opspeelden. "We hadden dit nog niet eerder gehad. We moeten goed onderzoeken wat er was. Ik kon niet echt starten, ik moest direct aan de kant sturen. Daarom zag je mijn auto in eerste instantie nauwelijks bewegen."

Video: De startcrash in Hongarije, veroorzaakt door Zhou