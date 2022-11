Grotere tribunes bij GP Australië na bezoekersrecord in 2022

Het oude bezoekersrecord van de Grand Prix van Australië in Melbourne dateerde al van 1996, het eerste jaar nadat de race van Adelaide naar Melbourne werd verplaatst. Destijds kwamen 401.000 toeschouwers af op het raceweekend, maar in 2022 werd dat record eindelijk aangescherpt. Tussen donderdag en zondag brachten 419.114 mensen een bezoek aan het circuit in Albert Park. Het record werd mede mogelijk gemaakt doordat F1 wegens Covid-19 drie jaar lang niet in Melbourne kon racen. Dat is niet onopgemerkt gebleven bij organisator Australian Grand Prix Corporation, dat voor 2023 heeft besloten om de capaciteit van de tribunes te verhogen.

Bij vorige edities van de Australische GP konden er 39.000 fans plaatsnemen op de zestien tribunes. Die worden echter opnieuw ontworpen, waardoor de capaciteit groeit naar 44.000 zitplaatsen. Dinsdag gaan de eerste tickets voor de herontworpen tribunes in de verkoop, de tweede fase daarvan begint op 6 december. "In 2022 waren de tribuneplaatsen in recordtijd uitverkocht. Zorg er dus voor dat je mooi op tijd online bent om misgrijpen te voorkomen, want in 2023 verwachten we hetzelfde", zegt Samantha O'Hearn, senior manager product and customer experience van AGPC.

De Grand Prix van Australië staat in 2023 gepland op 2 april en is de eerste editie van de race die onderdeel is van een nieuw contract tussen F1 en AGPC, waardoor de race tot en met 2035 op de kalender blijft staan. De Australische Supercars zijn opnieuw onderdeel van het bijprogramma van de race, maar voor het eerst komen ook de Formule 2 en de Formule 3 mee naar Melbourne.

Tickets voor de Grand Prix van Australië zijn beschikbaar vanaf 67 euro bij Motorsport Tickets. Klik hier voor het aanbod.