VIDEO: Grote startcrash levert rode vlag op in F1-race Japan

De Formule 1 Grand Prix van Japan duurde voor Daniel Ricciardo en Alexander Albon maar een paar bochten. De eerste bocht verliep voor iedereen nog zonder problemen, maar daarna kwamen de twee coureurs met elkaar in aanraking. Albon dacht met de Williams buitenom zijn Australische tegenstander te gaan, maar daar had Ricciardo niet op gerekend. Albon werd het gras in geduwd, tikte het achterwiel van de RB van Ricciardo aan, waarna zij beiden de bandenstapels in knalden. Einde race voor beide rijders, rode vlag voor de rest van het veld.

Vooraan begon Max Verstappen goed aan de race, maar hij zou dus nog een keer de kopstart moeten pakken. De startopstelling is gelijk aan de doorkomst na sector een. Om 07:32 Nederlandse tijd gaat de race weer van start.

Video: Onboards van de crash